Startende leerkracht wiskunde heeft doorgaans niet het geschikte diploma

In de laatste twee jaren van het middelbaar onderwijs hebben acht op de tien startende leerkrachten wiskunde niet het geschikte diploma.

In de aanloop naar 1 september hebben schooldirecties de grootste moeite om leerkrachten te vinden. Een zoekopdracht op het trefwoord 'leerkracht' op de vacaturewebsite van de VDAB levert maandagochtend 2.821 resultaten op.

Half augustus waren de Vlaamse scholen nog op zoek naar 1.900 leraren om in september te kunnen starten. Dat waren er toen twee derde meer dan in het precoronajaar 2019.

Het tekort leidt ertoe dat directies moeten roeien met de riemen die ze hebben. In de derde graad van het secundair onderwijs hebben minder dan twee op de tien startende leerkrachten een geschikt diploma. Dat zegt Filip Moons van de Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars maandag in De Standaard. In de lagere jaren start minder dan de helft met de juiste opleiding. Hij spreekt van een 'triest record'.