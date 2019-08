Startnota De Wever: Woonbonus wordt afgeschaft

Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) wil de woonbonus afschaffen. Dat blijkt uit de formateursnota die zijn partij zopas bekendmaakte.

Vandaag is een cruciale dag in de onderhandelingen voor de vorming van een Vlaamse regering. De verwachting is dat de partijbureaus van CD&V en Open VLD straks groen licht geven voor hun deelname aan een heruitgave van de Zweedse regering. Daarna volgt nog een partijbureau van de N-VA. Daar zal de Zweedse regering beklonken worden met Jan Jambon als Vlaams minister-president.

Intussen heeft De Wever ook al een startnota verspreid. Opmerkelijk is dat hij de woonbonus, het fiscaal voordeel voor wie leent voor een woning, wil afschaffen vanaf 2020. Dat maakt deel uit van een Vlaamse belastinghervorming. De bedoeling is het fiscaal voordeel te verschuiven van het hebben van een woning naar het verwerven ervan. Daarom worden de registratierechten vanaf 2020 verlaagd. Verder worden vervuilende wagens duurder en milieuvriendelijke wagens goedkoper. Dat gebeurt via de invoering en een Europese verbruiks- en emissietest.

Verder wil De Wever een hervorming van de erfenisbelastingen. Er komt een volledige vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot. Nu geldt dat enkel voor de eigen woning.

Jobs

De Wever mikt op een werkgelegenheidsgraad van 80 procent in Vlaanderen. Daarvoor moeten in vijf jaar 120.000 jobs worden gecreëerd. 'Het is onze ambitie om ons te meten met de Scandinavische landen', schrijft De Wever.

Het meest opvallende uit de nota is dat nieuwkomers niet meer onmiddellijk toegang krijgen tot de Vlaamse sociale bescherming. Wie naar België komt moet eerst vijf jaar ononderbroken in Vlaanderen wonen om toegang te hebben tot ouderenzorg, gehandicaptenbeleid en de zorgverzekering. Verder kunnen nieuwkomers pas rekenen op kinderbijslag na zes maanden.

Provincies

De steden en gemeenten krijgen extra financiële armslag. Vlaanderen neemt de helft van de pensioenfactuur van de ambtenaren over. Maar dat kost geld en dus zal de Vlaamse regering moeten besparen, kondigt De Wever aan. Verder zouden de princies vanaf 2024 worden afgeschaft.