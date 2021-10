Steden en gemeenten gaan aanvullend pensioen zelf beheren

Meer beleggingsvrijheid

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) werkte samen met OFP Provant, het pensioenfonds van de provincie Antwerpen, een oplossing uit. Beide zetten hun schouders onder een nieuw pensioenfonds dat een aanvullend pensioen aanbiedt aan zo'n 90.000 medewerkers bij zowat 750 lokale besturen in Vlaanderen. De besturen zullen jaarlijks ongeveer 70 miljoen euro bijdragen aan het fonds Prolocus. Dat kan uitgroeien tot een van de grootste pensioenfondsen van België, al benadrukt de VVSG dat de lokale besturen zelf beslissen of ze toetreden.

In tegenstelling tot de groepsverzekeringen van Ethias en Belfius, die tak21-levensverzekeringen waren, heeft het nieuwe pensioenfonds meer flexibiliteit om ook in andere zaken te investeren, zegt Nathalie Debast, de woordvoerster van de VVSG. 'Dat moet op termijn leiden tot hogere rendementen, al zijn de evoluties op de financiële markten uiteraard niet voorspelbaar.'

De provincie Antwerpen heeft alvast een sterk parcours afgelegd met zijn pensioenfonds, dat in 2009 werd opgericht. Sinds de start kende het fonds jaarlijks een gemiddeld rendement van 6 procent. 'Al zullen die rendement in de huidige marktomstandigheden moeilijker te behalen zijn', zegt Peter Sommen, die als gedelegeerd bestuurder van het Antwerpse pensioenfonds nu het nieuwe vehikel zal managen.

'Het bestuur van het nieuwe fonds organiseren we zelf, met mensen van de provincie Antwerpen en vertegenwoordigers van de VVSG', legt Sommen uit. 'Voor het beheer van de portefeuille doen we een beroep op de vermogensbeheerders Candriam en KBC Asset Management. Dat kan op termijn veranderen, maar nu willen we zo veel mogelijk stabiliteit behouden. Dit kan een kwantumsprong worden voor ons fonds. Afhankelijk van hoeveel besturen toetreden, kunnen we tot acht keer groter worden.'

Waarin het nieuwe fonds zal investeren, kan volgens Debast pas duidelijk worden bepaald als is vastgesteld welke besturen toetreden. De lokale instellingen hebben tot begin volgend jaar om te beslissen of ze dat doen. Bovendien is het nieuwe fonds nog niet up and running. Het pensioenfonds van de provincie Antwerpen moet eerst zijn statuten aanpassen zodat ook de besturen van andere regio's zich kunnen aansluiten. Ook de waakhond FSMA moet nog zijn fiat geven.