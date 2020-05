Steden en gemeenten krijgen geld om noodopvang te organiseren

Vanaf 15 mei schakelen de scholen gedeeltelijk weer over naar fysieke lessen. In het basisonderwijs gaan het eerste, het tweede en het zesde leerjaar van start, in het secundair onderwijs zijn voorlopig enkel de laatstejaars welkom. De kleuterschool blijft dicht. Veel ouders zitten daardoor met de handen in het haar, want sinds maandag zijn ook de bedrijven weer geleidelijk aan het heropstarten.