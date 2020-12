Steden en gemeenten vrezen financiële strop door betonstop

Tot hun eigen verbazing ontdekten de meeste Vlaamse gemeentebesturen woensdag dat ze de komende 20 jaar in de cockpit zitten van cruciaal Vlaams beleid: de betonstop. De steden en gemeenten zullen daarbij zelf de herbestemming van gronden op hun grondgebied in handen krijgen. 'We zijn blij dat we die verantwoordelijkheid krijgen maar de prijs die we daarvoor moeten betalen is veel te hoog', reageert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zaterdag.