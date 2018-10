Steeds meer Vlamingen betalen zorgpremie niet

Wie ouder is dan 26 betaalt jaarlijks een verplichte premie van 51 euro voor de Vlaamse Sociale Bescherming.

In ruil zijn er drie tegemoetkomingen. Zwaar zorgbehoevenden krijgen 130 euro per maand voor kosten voor niet-medische zorg, zoals thuiszorg. Gehandicapten krijgen een ondersteuningsbudget. Ook ouderen kunnen een tegemoetkoming krijgen afhankelijk van de zwaarte van de zorg en hun inkomen.

Vorig jaar hebben 23.544 Vlamingen hun jaarlijkse zorgpremie niet betaald. Dat is een forse stijging tegenover de vorige jaren, blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Tot voor kort riskeerden wanbetalers gestraft te worden op het moment dat ze zorgbehoevend werden. Die straf was niet min: voor elk jaar dat iemand de zorgbijdrage niet betaalde, werd de uitbetaling van de tegemoetkoming vier maanden opgeschort. Zo liep die per jaar 520 euro mis. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft die straf afgeschaft .

Stijging premie

Het is al langer duidelijk dat het bedrag van de zorgpremies niet volstaat om alle kosten voor de Vlaamse Sociale Bescherming in de toekomst op te vangen.

Het is met andere woorden nog niet duidelijk hoe het systeem in de toekomst zal worden gefinancierd. Een stijging van de zorgpremie de komende jaren valt niet uit te sluiten, maar dat is een beslissing voor de volgende Vlaamse regering.