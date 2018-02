Steeds meer kabinetsmedewerkers onder Bourgeois

In het verleden schommelde het aantal kabinetsmedewerkers tussen de 400 en 500. De vorige Vlaamse regering onder leiding van Kris Peeters (CD&V) besliste de kabinetten fors af te bouwen en slaagde daar ook in. Eind 2013 stond de teller op 275 voltijdse kabinetsmedewerkers.

De laatste jaren ging het aantal kabinetsmedewerkers stelselmatig naar omhoog. Eind vorig jaar stond de teller dus op 285 cabinetards. Dat is wel nog steeds onder het plafond van ruim 300 voltijdse medewerkers. Volgens het kabinet-Bourgeois is het logisch dat in het midden van de regeerperiode het aantal medewerkers het hoogst is. ‘We draaien op volle toeren’, luidt het.