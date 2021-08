Steeds meer meisjes en jongens kiezen voor STEM

In het schooljaar 2019-2020 koos 36 procent van de leerlingen die instroomden in het middelbaar voor een STEM-richting. 'De Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan die profielen', zegt minister van Onderswijs Ben Weyts (N-VA).

Het aantal leerlingen dat in het eerste middelbaar kiest voor een STEM-opleiding (Science, Technology, Enginering and Mathematics) zit in stijgende lijn. Ging het in 2009 nog om een derde van de leerlingen, dan was dat in het schooljaar 2019-2020 gestegen tot 36 procent. Dat blijkt uit de nieuwe STEM-monitor.

Eveneens positief is dat ook het aantal meisjes dat interesse toont in een STEM-richting toeneemt. Op een jaar dikte hun aandeel in de derde graad ASO aan met 1,2 procentpunten, tot 51,8 procent in het schooljaar 2019-2020.

In het secundair werd de richting in het leven geroepen om meer kinderen naar ingenieurs-, wetenschappelijke en wiskundige richtingen in het hoger onderwijs te leiden, maar ook naar technische opleidingen, zoals ICT'er, laborant of lasser. 'Dat is nodig, want de Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan dergelijke profielen', zegt Weyts. Zes van de top-10-knelpuntberoepen hebben een STEM-profiel. Het gaat onder meer om onderhoudsmecaniciens en ICT'ers.