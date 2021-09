Steeds meer startende leerkrachten stappen uit onderwijs

14,4 procent van de jonge leerkrachten in het Vlaamse onderwijs gaven er tussen 2015 en 2020 de brui aan.

Tussen 2015 en 2020 waren er 29.862 leerkrachten leerkrachten jonger dan 30 jaar aan het werk in ons onderwijs. 4.260 daarvan gingen vroegtijdig op zoek naar een andere job, ofwel 14,4 procent. In de periode daarvoor was dat nog 13,1 procent, zo blijkt uit cijfers waarover De Morgen vandaag bericht. Opvallend is dat de uitstroomcijfers stelselmatig hoger liggen voor het Brussels gewest.

Eerdere cijfers van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) tonen een nog grotere relatieve uitstroom bij leerkrachten onder de 25 jaar. In het schooljaar 2019-2020 ging het om 27,4 procent in het kleuteronderwijs, 26,9 procent voor het lager onderwijs en 37,2 procent voor het secundair onderwijs.

Bij leraren met een tijdelijk contract ligt de uitval hoger dan vastbenoemde leerkrachten. 'Het begin van de loopbaan is nu eenmaal erg onzeker', zegt N-VA-parlementslid Karolien Grosemans. 'Net daarom is het goed dat minister Weyts mogelijk gemaakt heeft dat leraren sneller vastbenoemd worden.'

De hoge uitval bij jonge leerkrachten is één van de redenen voor het lerarentekort in Vlaanderen. 'Vroeger was het team samengesteld voor de zomervakantie, terwijl scholen nu nog actief op zoek zijn. Sommige scholen zullen met te weinig leraren opstarten', zegt Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over dat lerarentekort.

Aanvangsbegeleiding

Het onderwijsveld wil met een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) werk maken van betere aanvangsbegeleiding voor jonge leerkrachten. Minister Weyts zou daarvoor 10 miljoen euro willen uittrekken. Met dat geld zouden scholen mentoren kunnen aanstellen die maandelijkse feedback geven aan de jonge leerkracht. Het is evenwel de vraag of over de cao een akkoord kan beklonken worden. Vorige week zei Koen Pelleriaux, de nieuwe topman van het GO!, de cao in de huidige vorm niet te steunen.