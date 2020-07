'Stel onnodige uitstappen richting kust uit'

Martens treedt daarmee haar Antwerpse collega Cathy Berx bij: zij raadt Antwerpenaren aan om alle onnodige verplaatsingen over de provinciegrenzen uit te stellen.

Antwerps gouverneur Cathy Berx liet eerder al verstaan dat Antwerpenaren die niet absoluut buiten de provinciegrenzen moeten zijn hun uitstapjes beter uitstellen. Een echt verbod op niet-essentiële verplaatsingen is er niet, maar de gouverneur nam tal van andere strikte maatregelen om de besmettingen in Antwerpen beter onder controle te krijgen. Zo gaat er een avondklok in zodra de provincie het juridisch kader heeft uitgewerkt.