Sterke groei van anderstalige leerlingen op plattelandsscholen

Die evolutie tekent zich het sterkst af op het platteland. Daar steeg het aantal leerlingen bij wie de thuistaal geen Nederlands is in zeven jaar met ruim 60 procent, terwijl het in de centrumsteden en Brussel om respectievelijk 41 procent en 29 procent ging. 'Scholen ontvangen extra middelen voor die leerlingen, maar de begeleiding van anderstalige leerlingen is op het platteland een grotere uitdaging, omdat er minder expertise is dan in de steden.'