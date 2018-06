Steun groeit voor verbod op gokreclame op VRT

Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD) is een koelere minnaar en wil dat voor alle mediabedrijven in België dezelfde regels gelden. Die regels moeten echter door de federale overheid worden vast gelegd en dat gebeurt niet. Een van de spanningsvelden dààr is dat de Nationale Loterij een federale instelling is en ook reclame maakt.