Stikstof, de herculesopdracht van de Vlaamse regering...

De natuur en de economie vrijwaren zonder de landbouw morsdood te slaan. Dat is de inzet van de aanslepende onderhandelingen over een nieuw stikstofakkoord, met CD&V en de N-VA die elkaar in een houdgreep hebben. ‘Ik zou dit jaar niet meer rekenen op een akkoord.’

‘Het worden zware dagen en weken.’ Na de boerenbetoging in vijf Vlaamse steden maakte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vorige week in een Facebook-post duidelijk hoe lastig de opdracht is waar de Vlaamse regering voor staat. Tegen eind dit jaar wil ze het nieuwe stikstofbeleid afkloppen, zodat bedrijven weer met rechtszekerheid vergunningen kunnen krijgen voor hun activiteiten.

Een herculesopdracht. Demir wil tot elke prijs een kader dat de uitstoot drastisch vermindert en bestand is tegen juridische procedures, zodat vergunningen voor de industrie mogelijk blijven. Dat impliceert een strenge aanpak van de landbouw, de belangrijkste uitstoter van stikstof. Maar te hard raken aan de boeren is moeilijk verteerbaar voor CD&V, die daarin de Boerenbond volgt. Die tegenstelling dreigt zelfs het voortbestaan van de regering te hypothekeren, zoals eerder werd gefluisterd.

De regering-Jambon onderhandelt al meer dan negen maanden over nieuwe stikstofregels. De lijdensweg begon op 25 februari, toen de Raad voor Vergunningsbetwistingen het Vlaamse stikstofbeleid, uitgewerkt door voormalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V), aan diggelen sloeg. Het administratieve rechtscollege oordeelde in zijn ‘stikstofarrest’ dat die regels te laks waren, en onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.

80 procent van de Vlaamse natuurgebieden kreunt onder een overdosis stikstof. Dat is nefast voor de biodiversiteit en botst met de Europese Habitatrichtlijnen uit 1992, die Vlaanderen verplichten zijn natuurgebieden te beschermen en in stand te houden. Tegen 2050 moet in alle Vlaamse natuurgebieden die ‘goede staat van instandhouding’ zijn bereikt.

Het arrest was een wake-upcall voor de Vlaamse regering. Als het stikstofbeleid niet verstrengt, dreigen meer arresten te volgen, die uiteindelijk tot een vergunningenstop leiden. Iedereen houdt het Nederlandse horrorscenario in het achterhoofd. In 2019 maakte de Nederlandse Raad van State korte metten met het oude stikstofbeleid, ook al omdat te veel natuur in slechte staat is. Door die uitspraak werden in Nederland 20.000 vergunningen voor bouw- en infrastructuurprojecten on hold gezet.

Ruim twee maanden konden zelfs geen huizen worden gebouwd. Om de bouw uit die coma te halen voerden de Nederlanders uiteindelijk een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur in op de snelwegen. Intussen liggen nieuwe stikstofmaatregelen op tafel bij de aanslepende regeringsformatie.

Hoofdschuldige

Zowel Nederland als Vlaanderen, de twee regio’s met de hoogste emissiedichtheid voor stikstof in Europa, wijst naar de landbouw als de hoofdschuldige. Van alle stikstof die in Vlaams natuurgebied neerdwarrelt, komt 29 procent van de landbouw en amper 2 procent van de industrie.

Dat verschil valt te verklaren door de vorm waaronder stikstof vrijkomt: in de landbouw is dat via ammoniak, terwijl het in de industrie en het verkeer om NOx (stikstofoxiden) gaat. Een gram ammoniak bevat meer stikstofmoleculen dan een gram NOx. Ammoniak slaat ook veel sneller op de bodem neer, omdat de uitstootbron over het algemeen lager staat. Die eigenschappen spelen erg in het nadeel van boeren, die vaak in de nabijheid van natuurgebied gevestigd zijn.

Bovendien daalde de ammoniakuitstoot in de landbouw de voorbije jaren amper, terwijl de NOx-uitstoot van de industrie en het verkeer wel zakte. Reken daarbij dat de landbouw goed is voor 95 procent van de ammoniakuitstoot, in hoofdzaak door het stallen van dieren en de opslag van mest, en het is duidelijk waarom Demir haar pijlen vooral op de landbouw richt.

De Boerenbond wijst erop dat 58 procent van de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden afkomstig is uit het buitenland. Zolang die bron niet wordt aangepakt, dreigt onvoldoende verbetering voor de natuur. ‘Zelfs als je de landbouw ertussenuit neemt, wordt in bepaalde natuurgebieden de stikstofdrempel nog altijd overschreden’, zegt woordvoerder Vanessa Saenen. Tegelijk exporteert Vlaanderen bijna twee keer zoveel stikstof als wat uit het buitenland binnenkomt.

De Boerenbond trommelde vorige week 4.000 boeren op om te betogen. Zij hekelen de onzekerheid die hen al maanden boven het hoofd hangt. Sinds februari krijgen ze veel moeilijker een vergunning te pakken. ‘De boeren weten na maanden nog altijd niets. Er is geen enkel perspectief: gaan we nog kansen krijgen? Kunnen we blijven bestaan? Welke steunmaatregelen krijgen we? Na het arrest zei de politiek onmiddellijk actie te ondernemen, maar van die belofte is niets in huis gekomen’, zegt Saenen.

Bij de politiek zit de schrik voor nieuwe boerenbetogingen er flink in. De vrees bestaat dat de protesten proporties aannemen zoals in Nederland, dat regelmatig het leger moest inzetten omdat boeren belangrijke aanvoerwegen en distributiecentra van winkels blokkeerden. Uit die protesten groeide de politieke BoerBurgerBeweging, die het onder aanvoering van partijvoorzitter Caroline van der Plas tot de Tweede Kamer schopte.

Voorlopige instructie

In mei stuurde Demir een omzendbrief met instructies uit, zodat overheden na maanden van twijfel opnieuw vergunningen voor bedrijven konden toekennen of verlengen. De omzendbrief was een zware dobber voor de landbouw, die veel strenger wordt beoordeeld dan de industrie. Volgens de Boerenbond zit de landbouw sindsdien ‘de facto in een vergunningenstop’.

De vrees leeft dat die strenge regels de voorbode zijn van het definitieve stikstofkader. Dat zou impliceren dat veehouderijen die vlak bij natuurgebied ammoniak uitstoten amper nog een vergunning kunnen krijgen. ‘Het is onverdedigbaar dat de landbouw niets meer mag, terwijl in de industrie wel nog vergunningen worden afgeleverd, zelfs voor ontwikkelingen die de stikstofuitstoot verhogen’, zegt Saenen.

Demirs omzendbrief maakt een definitief stikstofbeleid niet minder urgent. Het is niet uitgesloten dat tegen de omzendbrief juridische stappen volgen, wat meteen een stolp over de vergunningen zou zetten. Eind oktober trok de Limburgse vzw Leefbaar Land, opgericht door landbouwers, al naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de nietigheid te eisen. Experts zetten vraagtekens bij de houdbaarheid van de omzendbrief.

Toch lijkt een bijna-vergunningenstop voor stikstofintensieve landbouwers onvermijdelijk. Werkgeversorganisaties waarschuwen dat anders de hele economie de dupe dreigt te worden, met problemen voor vergunningen in de bouw, het verkeer en de industrie.

‘Hoe je het ook draait of keert, het stikstofprobleem is hoofdzakelijk een landbouwprobleem’, schreef Hans Maertens, de gedelegeerd bestuurder van het ondernemersnetwerk Voka, vorige week in een opiniestuk in De Tijd. ‘Stel dat je morgen via een magische vingerknip alle Vlaamse industrie kan wegtoveren, dan zal het stikstofprobleem niet opgelost zijn. Onze Vlaamse industrie levert maar 2 procent van de bijdrage aan de stikstofdeposities in Vlaanderen.’ Het betoog is een echo van Demirs stikstofplannen.

In de 15 stikstofscenario’s die de Vlaamse regering liet doorrekenen, worden de boeren niet ontzien. Uit een gelekt scenario blijkt dat de emissies flink omlaag moeten. Varkens- en kippenhouders zonder emissiearme stallen moeten hun stikstofuitstoot met 60 procent terugdringen. Omdat nog maar 34 procent van de varkens en 57 procent van de kippen in emissiearme stalsystemen gehuisvest zijn, betekent dat zware investeringen voor de betrokken bedrijven.

Bovendien zouden de ‘piekbelasters’ in de veeteelt tegen ten laatste 2030 de deuren moeten sluiten. Het gaat om een vijftigtal bedrijven die in 2014 een ‘rode enveloppe’ kregen, wat betekent dat ze de periode van hun vergunning konden uitdoen, maar in geen geval verlengen. Veel van die vergunningen gelden nog tot een paar jaar na 2030. Volgens het nieuwe scenario moeten die bedrijven dus onherroepelijk vroeger dicht.

Onteigeningsplannen?

Een voorproefje van wat de Vlaamse boeren te wachten staat, blijkt mogelijk uit gelekte stikstofplannen die bij de Nederlandse regeringsformatie op tafel liggen. Die scenario’s variëren van het opkopen van de productierechten van bedrijven die stikstof uitstoten tot zelfs onteigening - het opkopen van gronden om ze in te richten voor duurzamere vormen van landbouw. Het kostenplaatje van die stikstofdeal loopt volgens de Nederlandse krant NRC op tot 20 à 30 miljard euro.

Of ook in Vlaanderen onteigeningsplannen op tafel liggen, is niet duidelijk. Over de onderhandelingen heerst radiostilte. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) zei begin september aan De Tijd dat ‘het uitfaseren van activiteiten die nefast zijn voor natuurgebieden wordt bekeken’. In de Vlaamse begroting is een forfaitair bedrag van 100 miljoen euro opzijgezet dat kan dienen als compensatie voor landbouwers die de deuren moeten sluiten, al steekt dat bleekjes af bij de monsterbedragen die in Nederland circuleren.

Bovendien zijn niet alle experts het erover eens dat onteigening op lange termijn de duurzaamste oplossing is. ‘Je maakt de landbouw niet gezonder door met overheidsgeld bedrijven op te kopen’, zegt de Nederlandse stikstofexpert Jan Willem Erisman (Universiteit Leiden). ‘Onze landbouw zit in een wereldmarkt met kleine marges, waardoor schaalvergroting de enige optie lijkt. Door dat model in overleg met de boeren om te gooien reduceer je de stikstofuitstoot meer dan door simpelweg te onteigenen. Alleen voor heel grote piekbelasters kan je die optie achter de hand houden.’

Al die elementen maken dat een politiek akkoord niet voor de hand ligt. De natuur moet worden gered, maar tegelijk is er nood aan een stabiel vergunningsklimaat en aan een toekomstperspectief voor de landbouw. Die speerpunten verzoenen zonder dat de kostprijs omhoogschiet, is een hachelijke opdracht.

Aan de onderhandelingstafel is de sfeer volgens ingewijden nog behoorlijk. Iedereen beseft dat een oplossing van het grootste belang is. Ook Crevits heeft altijd gezegd ‘geen heilige huisjes te hebben’. In het parlement liet ze vorige week opnieuw verstaan dat er geen andere oplossing is dan een verplaatsing of stopzetting voor landbouwbedrijven ‘waarvan we weten dat de impact op de omgeving te groot is’. Ze stelt wel een ondergrens: boeren mogen niet in armoede belanden.

Toch leeft bij de N-VA het gevoel dat CD&V de boeren te veel de hand boven het hoofd houdt en vertragingsmanoeuvres toepast. Zo moesten op verzoek van de christendemocraten meermaals nieuwe scenario’s worden doorgerekend, wat telkens drie weken in beslag neemt. Tegelijk vindt CD&V dat de N-VA veel cijfers pas laat op tafel heeft gegooid. ‘Je kan er een tactiek achter vermoeden van zo lang mogelijk informatie achterhouden om de druk te verhogen’, klinkt het bij de partij. Dat Demir erop aanstuurde snel knopen door te hakken, noemde Crevits in het parlement dan weer ‘heel voluntaristisch’.

Of de Vlaamse onderhandelaars de komende weken landen, is zeer de vraag. ‘Ik zou niet meer rekenen op een akkoord voor dit jaar’, zegt een betrokkene. De redenering is dat Crevits de boeren het strenge beleid liever niet met de kerstdagen door de maag splitst.