Stikstof dreigt Vlaamse economie te verstikken

Het stikstofprobleem in Vlaanderen kan, zoals in Nederland, neerkomen op een vergunningenstop voor boeren, bouw en industrie, die dan niet meer zouden kunnen uitbreiden. 'Elke sector moet een inspanning doen, in functie van zijn aandeel in de problematiek', zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

De beslissing van de Nederlandse regering om op autosnelwegen de maximumsnelheid te beperken tot 100 kilometer per uur heeft alles te maken met het stikstofprobleem waarmee onze noorderburen kampen. De snelheidsbeperking op de snelwegen moet de uitstoot van stikstof verminderen, wat de economie ademruimte moet geven. In Nederland is een vergunningenstop afgekondigd, waardoor bedrijven en boeren niet meer kunnen uitbreiden als ze daardoor meer stikstof uitstoten.

Zo erg is de toestand in Vlaanderen nog niet. Maar als er niets wordt ondernomen, valt het niet uit te sluiten dat de stikstofuitstoot ook de Vlaamse economie verstikt. 'Een scenario zoals in Nederland moeten we voorkomen', zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Ze wil tegen de zomer werk maken van een nieuwe aanpak - in het jargon: een Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). De eerste snuffelrondes daarover zijn aan de gang in de Vlaamse regering.

'In de Vlaamse regering bespreken we de opties voor een stikstofbeleid, zodat we zo snel als het juridisch robuust kan, kunnen overgaan tot een openbaar onderzoek dat in een veel sterkere stikstofregeling moet uitmonden', aldus Demir.

Inspanningen

De leidraad is dat alle sectoren in functie van hun aandeel in de problematiek een inspanning moeten doen. Vooral de landbouwbedrijven liggen in het vizier, want ze zijn goed voor een aandeel van 74 tot 75 procent van de binnenlandse stikstofneerslag. De transportsector heeft een aandeel van 17 procent, de industrie draagt 4 procent bij aan de binnenlandse stikstofneerslag.

Gewezen Vlaams minister van Milieu Joke Schauvlieghe (CD&V) werkte al een PAS-regeling uit, maar ontzag daarbij de boeren zo veel als mogelijk. Op tafel lag een voorstel om enkel nog vergunningen toe te staan als die niet zouden leiden tot een toename van de stikstofuitstoot met meer dan 3 procent. Maar Schauvlieghe besliste die drempel op 5 procent te zetten.

De Raad voor Vergunningenbetwisting, die in een arrest de zaken op scherp zette, bekritiseerde ondertussen dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor die drempel van 5 procent, en dat ook geen rekening wordt gehouden met de optelsom van verschillende vergunningen die worden afgeleverd. Dat moet in de toekomst dus anders. Elk vergunningsdossier moet gepaard gaan met een grondig onderzoek naar de effecten op de uitstoot van stikstof.

Megastallen

Er zal ook strenger worden toegekeken op het terugdringen van de uitstoot. Schauvlieghe zette al 46 bedrijven op een rode lijst, waardoor die geen hervergunning kunnen krijgen. 498 bedrijven kwamen op een oranje lijst. Zij moesten hun uitstoot terugdringen, maar amper een dertigtal ondernam actie. Veel bedrijven hebben nog een lopende vergunning, waardoor er weinig is gebeurd. Er zijn alleen maar megastallen bijgekomen, vooral kippenstallen, waardoor de amoniakuitstoot in de landbouw al jaren niet meer daalt.

