Stoel van topman De Lijn wankelt

De groeiende malaise bij De Lijn verhoogt de druk op directeur-generaal Roger Kesteloot. ‘Hij mist bezieling en frisheid’, zegt een kritische bestuurder van het openbaarvervoerbedrijf. ‘Dit is een georkestreerde haatcampagne’, reageert een andere bestuurder.

‘De vis begint te rotten aan de kop.’ Die weinig flatterende uitdrukking circuleerde de voorbije legislatuur op het kabinet van de vorige minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) als het gesprek bij De Lijn belandde.

Dat de Vlaamse Vervoermaatschappij vierkant draaide, werd daar grotendeels in de schoenen van directeur-generaal Roger Kesteloot geschoven. ‘Het centrale probleem van De Lijn? Gebrek aan leiderschap’, zei een goedgeplaatste N-VA-bron begin dit jaar.

Afgeschafte bussen

Weyts’ opvolger Lydia Peeters (Open VLD) erfde met De Lijn een ‘klotedossier’. Het aantal vertragingen en afgeschafte bussen en trams stijgt al jaren, de tevredenheid van de reiziger zit op een dieptepunt.

Vorige week bleek dat de situatie niet verbetert. In de eerste negen maanden van dit jaar werden 151.760 ritten afgeschaft. In dezelfde periode werden al meer klachten genoteerd dan in het volledige jaar 2018.

Bits debat

De malaise bij De Lijn leidde vorige woensdag tot een bits debat in het Vlaams Parlement. De linkse oppositiepartijen PVDA, Groen en sp.a weten de miserie aan de jarenlange besparingen bij de vervoermaatschappij. Maar Marino Keulen (Open VLD) viel de directie van De Lijn - tot lichte onrust van het kabinet-Peeters - frontaal aan.

Roger Kesteloot is strategisch heel sterk, maar operationeel een pak minder. En net op dat gebied loopt het mis. Waarnemer bij De Lijn

‘De problemen waar we hier over praten, zijn vooral operationele problemen’, zei de partijgenoot van Lydia Peeters. ‘En daar zit een gigantische verantwoordelijkheid bij het management. Ik kan dat niet genoeg herhalen.’ Partijvoorzitster Gwendolyn Rutten vergeleek De Lijn op Twitter met de vermolmde BRT en RTT. ‘Dat moet anders en beter’, zei ze.

Ook in de grotendeels politiek benoemde raad van bestuur leeft al maanden kritiek op de topman van De Lijn. Roger Kesteloot wordt wijd en zijd geroemd om zijn aimabele karakter en zijn vakkennis. Maar meerdere bestuurders betwijfelen al langer of hij de geknipte figuur is om De Lijn te transformeren. ‘Hij mist bezieling en frisheid’, zegt een bestuurder. ‘Roger is strategisch heel sterk, maar operationeel een pak minder’, zegt een waarnemer. ‘En net op dat gebied loopt het mis.’

Portefeuille

Dat de raad van bestuur niet onverdeeld gelukkig is met zijn prestaties, voelde Kesteloot al in zijn portefeuille. Als gevolg van de interne malaise besliste de raad vorig jaar zijn bonus met een kwart te verlagen. Naar verluidt werd toen vanuit de raad van bestuur zelfs bij minister Weyts gepolst of hij Kesteloot aan de kant wilde schuiven. Maar dat risico wilde de N-VA’er kort voor de verkiezingen niet nemen.

Kort Door de slechte prestaties van De Lijn, met steeds meer vertragingen en afgeschafte ritten, komt ook de kopman van het openbaarvervoerbedrijf, Roger Kesteloot, onder vuur te liggen. Volgens zijn tegenstanders is hij niet de geschikte figuur om De Lijn grondig te hervormen. Andere waarnemers zeggen dat Kesteloot het beste tracht te maken van een situatie waarbij het bedrijf van de politiek veel te weinig ruimte en middelen krijgt. Het mandaat van Kesteloot loopt nog tot 2022. Maar er circuleren scenario’s waarbij hij eerder zou (moeten) vertrekken.

Hoewel de negatieve berichtenstroom bij De Lijn de consequente goednieuwsshow van Weyts de voorbije jaren doorkruiste, kon Weyts Kesteloot niet zomaar opzijduwen. De minister had het mandaat van Kesteloot in 2016 zelf verlengd. Die beslissing was verrassend omdat Kesteloot - tot zijn eigen grote ergernis - een sp.a-etiket draagt en de vorige regering socialistische benoemingen zo veel mogelijk terugdraaide.

De oud-journalist van De Morgen maakte bij De Lijn carrière onder CEO Ingrid Lieten. Toen zij in 2009 als sp.a-minister naar de Vlaamse regering verhuisde, verving Kesteloot haar ad interim bij De Lijn. Bij gebrek aan alternatieven stelde toenmalig minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) hem definitief aan.

Reorganisatie

Kesteloot stond van in het begin voor een moeilijke opdracht. Nadat De Lijn jarenlang in het geld had gezwommen, eiste de Vlaamse regering almaar meer efficiëntie en eigen inkomsten. Eind 2017 zette Kesteloot een grote reorganisatie op poten, die de macht van de provinciale baronieën inperkte en waardoor bijna 300 bediendejobs verdwenen. Daardoor kreeg hij het aan de stok met de machtige socialistische vakbond. ‘Roger durft niet te kappen’, zei een N-VA’er eerder. ‘Op je 60ste kan je je dat toch permitteren?’

Op de raad van bestuur van woensdag viel evenwel geen woord van kritiek op Kesteloot. Door de hevige kritiek van de voorbije weken wil iedereen de rangen sluiten. ‘Dit is een georkestreerde haatcampagne’, zegt een bestuurder, die tot voor kort kritisch was over Kesteloot. ‘De Lijn staat er niet slechter voor dan vijf jaar geleden.’ Ook een andere bestuurder blijft de directeur-generaal verdedigen. ‘Roger is een diplomaat, die goed communiceert. Hij is maar een schakel in het geheel. Het probleem van De Lijn is dat de overheid de voorbije jaren te weinig ruimte en vertrouwen gaf. Zelfs over nieuwe haltes werd op het kabinet beslist. Kesteloot probeert er gewoon het beste van te maken.’