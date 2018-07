Stookolieketelban enkel bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie

Pas in 2035 komt er een algemeen verbod op stookolieketels. Dat is zo afgesproken in het interfederale energiepact. Na de bijsturingen zal de Vlaamse regering wel vragen om dat verbod te vervroegen. ‘We moeten afstappen van fossiele brandstoffen’, zegt Tommelein. ‘Dat is belangrijk voor ons klimaat, ons milieu en onze gezondheid.’