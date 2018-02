'Stop met struisvogelpolitiek over schoolkamperen'

Ook dit jaar kamperen opnieuw ouders aan de schoolpoort om hun kind in te schrijven. De politieke discussie over het inschrijvingsbeleid in het onderwijs zit ondertussen muurvast. Niemand gelooft nog dat er voor de verkiezingen een oplossing komt.

In Grimbergen kamperen tientallen ouders aan twee basisscholen in de hoop hun kind donderdag te kunnen inschrijven. Kamperen zou nochtans verleden tijd kunnen zijn als de scholen of gemeenten een aanvraag indienen om een aanmeldingsprocedure op te starten zodat ouders hun kinderen via een callcenter of een website kunnen inschrijven.

In de grote steden is dat systeem ondertussen ingevoerd, maar veel kleinere gemeenten hebben die stap (nog) niet gezet omdat ze er het geld of de mankracht niet voor hebben. Vorig schooljaar is bij minstens 78 scholen in 43 gemeenten gekampeerd. Er is wel een plaats voor elk kind, maar de bevolkingsgroei zet druk op de capaciteit in veel scholen. Daardoor botsen ouders steeds meer op een veto aan de schoolpoort, en dat wekt ongenoegen op.

Sociale mix

Om een einde aan aan het kamperen te maken, werkten de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V aan een centraal aanmeldingssysteem voor heel Vlaanderen.

Zo kunnen dubbele aanmeldingen (bijvoorbeeld in verschillende gemeenten) worden vermeden, is het voor gemeenten gemakkelijker om zich bij het Vlaamse systeem aan te sluiten en kan de Vlaamse overheid beter zien waar er plaatstekorten ontstaan.

Maar de parlementaire discussie liep vast op de sociale mix. Vandaag moeten scholen bij de inschrijvingen een bepaald aantal plaatsen reserveren voor kansarme leerlingen.

Open VLD en CD&V willen een vorm van sociale mix behouden, maar de N-VA wil dat systeem afschaffen omdat er volgens de partij geen draagvlak voor bestaat.

Wij vinden de vrijheid van onderwijs prioritair. Als er een systeem is dat door de sociale correctie die vrijheid niet kan garanderen, is dat voor ons geen goed systeem. Lieven Boeve Topman Katholiek Onderwijs Vlaanderen

De Vlaams-nationalisten krijgen daarvoor de steun van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Volgens topman Lieven Boeve primeert de vrije schoolkeuze voor alles. 'Wij vinden vrijheid van onderwijs prioritair. Als er een systeem is dat door sociale correctie die vrijheid niet kan garanderen, is dat voor ons geen goed systeem.'

Vrijheid van onderwijs

Hoe zit dat precies met die vrijheid van onderwijs? Ouders hebben het grondwettelijk recht te kiezen tussen confessioneel en niet-confessioneel onderwijs. Of dat ook een specifieke school mag zijn, is juridisch onduidelijk. Volgens onderwijsadvocaten is het juridisch moeilijk afdwingbaar dat een kind naar een welbepaalde school zou moeten gaan.

Hoe dan ook ligt het onderwerp bij veel ouders - en dus politiek - gevoelig.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) erkende al dat 'de combinatie van capaciteitsdruk en het geheel aan regels maakt dat ouders en scholen het inschrijvingsrecht soms net ervaren als een beperking van de vrije schoolkeuze'.

Zij had het parlement om een oplossing gevraagd en lijkt niet van plan het gevoelige dossier naar regeringsniveau te tillen. Daar zouden zich gewoon dezelfde tegenstellingen manifesteren, luidt het in regeringskringen. 'De N-VA wil de sociale mix afschaffen. Om dat te doen, zal ze een absolute meerderheid moeten halen. We schaffen dit systeem niet af zonder dat er een alternatief in zicht is.'

Crevits roept de scholen en gemeenten daarom op zelf een digitaal systeem op poten te zetten, zoals in Antwerpen en Gent. 'Ik roep iedereen op daar werk van te maken. Dan is het niet meer nodig dat mensen kamperen.'

Struisvogelpolitiek

Het uitblijven van een inschrijvingsdecreet is schuldig verzuim van de N-VA. Elisabeth Meuleman Vlaams Parlementslid (Groen)

De regeringspartijen lijken zich er ondertussen bij te hebben neergelegd dat een akkoord deze regeerperiode niet meer haalbaar is. Dat hoeft ook geen ramp te zijn, luidt het bij de N-VA. 'We proberen vooral zo veel mogelijk extra plaatsen te creëren. Als er genoeg plaatsen zijn, is er geen decreet meer nodig.'