Stormloop op 'reservelijst' vaccins

Dinsdagochtend is er een digitale wachtrij van meer dan een uur ontstaan op de centrale vaccinatie-reservelijst QVA X . Daar kunnen inwoners van het Vlaams Gewest zich registreren om vaccins te krijgen die over zijn, omdat mensen met een afspraak niet zijn opgedaagd.

Deinze en Roeselare

De wachttijd betekent dat meer dan 75.000 mensen digitaal aanschuiven om zich alleen nog maar te registreren op de website. Dat cijfer ligt vrij hoog, omdat QVAX in eerste instantie maar in twee vaccinatiecentra wordt gebruikt: in Deinze en Roeselare. Later volgen andere centra.

Wie voorbij de wachtrij raakt en zich registreert, is bovendien niet zeker sneller een vaccin te krijgen. De volgorde van de prikjes verloopt nog altijd per leeftijd of risicogroep. Op dit moment zijn de eerstelijnszorgverleners - zoals huisartsen, tandartsen en thuisverplegers - prioritair, evenals het personeel van zorginstellingen en 65-plussers, of ze nog thuis wonen of niet.