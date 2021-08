Striktere voorwaarden om Vlaamse bedrijfssteun te ontvangen

Vlaamse bedrijven die strategische transformatiesteun willen krijgen, moeten aantonen dat ze dankzij subsidies extra jobs creëren of behouden. Ook duurzaamheid en impact op buitenlandse markten gelden straks als voorwaarden.

Bij de gelukkigen was in 2020 het Limburgse Eurofilters, dat 2,4 miljoen euro kreeg voor de productie van mondmaskers. Ook de staalreus ArcelorMittal en de West-Vlaamse ventilatiespecialist Renson ontvingen elk 2 miljoen euro. Voorts kreeg een rist bedrijven een bedrag tussen 69.000 en 1,2 miljoen euro.

Subsidies schrappen

Voortaan gelden jobcreatie en -behoud, verduurzaming van bedrijfsprocessen en internationalisering als voornaamste voorwaarden om steun te ontvangen. 'Bedrijven komen alleen nog in aanmerking voor steun als ze bewijzen dat ze een relevant aantal jobs realiseren of behouden', klinkt het op haar kabinet. 'Ook acties op het vlak van klimaat of energie en impact op buitenlandse markten tellen mee.'