Studenten houden resultaten op peil ondanks corona

De studenten aan de vijf Vlaamse universiteiten scoorden in de januarizittijd gemiddeld even goed of zelfs beter dan vorig jaar. Met het mentale welzijn ging het wel de foute kant op. 'De studenten hebben een zware prijs moeten betalen voor die betere resultaten.'

De examens zijn elk jaar zwoegen en zweten voor de studenten, en die werden er na maandenlange afstandsonderwijs niet makkelijker op. De gemiddelde student slaagde er desondanks in de examenresultaten op peil te houden. Meer nog, aan meerdere universiteiten liggen de gemiddelde scores zelfs hoger dan bij de januari-examens van vorig jaar. Dat leert een bevraging van De Tijd bij de vijf Vlaamse universiteiten.

Zo blijkt uit de globale cijfers van de VUB dat bachelor- en masterstudenten gemiddeld voor 73 procent van de vakken slaagden. Vorig jaar was dat nog 71,6 procent. Aan de UGent zien ze dezelfde trend. Daar slaagde 47,8 procent van de studenten voor alle vakken, tegenover 44,7 procent na het eerste semester in het vorige academiejaar. Aan de UAntwerpen ligt het slaagpercentage 2 procentpunt hoger.

Eerstejaars

Bij studenten aan de KU Leuven en de UHasselt, dat met een kwartaalsysteem werkt en de examenresultaten van november analyseerde, liggen de cijfers in lijn met de resultaten in de vorige januarizittijd, klinkt het. Opvallend is ook dat de slaagcijfers van eerstejaars aan alle uniefs op peil blijven.

'We zijn extra aandachtig voor die groep', zegt KUL-vicerector onderwijsbeleid Tine Baelmans. 'De overstap naar het hoger onderwijs is een heel boeiende, maar ook intense periode in het leven van een jongvolwassene. Dat ook deze groep het relatief goed doet, stemt ons hoopvol.'

Sluiting cafés

'Een reden voor de goede resultaten is dat er veel minder afleiding was en studenten daardoor meer studeerden', zegt Jan Danckaert, vicerector onderwijs aan de VUB. Zo ging in oktober het sociale leven opnieuw aan banden en sloten de cafés, clubs en fakbars de deuren. Bovendien verruilden veel studenten hun kot voor het ouderlijk huis, nadat de universiteiten in de loop van het semester waren overgeschakeld op voltijds afstandsonderwijs.

'De focus op hun opleiding heeft zeker bijgedragen tot de goede resultaten van onze studenten', beaamt ook UGent-rector Rik Van de Walle. 'Het voorbije semester liep het onderwijs op afstand ook beter.'

Lat lager leggen?

Professoren en docenten blijken almaar meer beslagen in het online lesgeven, terwijl ze daar vorig academiejaar nog leergeld voor betaalden. 'We blijven hen daarvoor opleiden, rustten in de zomer al onze lokalen uit met apparatuur om de les te livestreamen en maken een duidelijke planning. Een docent moet weten welk deel on- of offline wordt gegeven, zodat hij het lessenpakket kan aanpassen', zegt de rector van de UHasselt Bernard Vanheusden. Bovendien kunnen studenten vaak de lessen online herbekijken.

Op de vraag of de betere gemiddeldes ook te maken hebben met meer mildheid bij het opstellen of beoordelen van de examens klinkt een eenparig njet bij de universiteiten.

'Het gemiddelde ligt dan wel iets hoger, maar we vermoeden dat ook de spreiding groter is, met minder goede individuele resultaten bij studenten op wie de impact van de pandemie groot is. De berichtgeving over goede resultaten is voor die studenten natuurlijk een extra zware dobber', zegt Ann De Schepper, vicerector onderwijs aan de UA.

Welbevinden

Een andere bemol die alle universiteiten aanhalen, is het verminderde welbevinden van de studenten. 'De studenten hebben een zware prijs moeten betalen voor die betere resultaten', zegt De Schepper.