Studenten kunnen ook volgend jaar amper naar de les

Vanaf volgend academiejaar mag in het slechtste geval maar een zesde van de universiteitsstudenten tegelijk aanwezig zijn in de aula’s. Dat hebben de universiteiten voorgesteld aan de expertengroep GEES.

In het voorzichtige scenario kunnen studenten opgeteld maar twee weken per semester op de campus zijn.

Voor hoorcolleges zal worden gewerkt met een rotatiesysteem. Studenten worden in bubbels opgedeeld die om de beurt les krijgen. In dat voorzichtige scenario kunnen studenten opgeteld maar twee weken per semester op de campus zijn. Op de momenten dat de epidemie onder controle is, is een versoepeling mogelijk en kan bijvoorbeeld een derde van de aula live les volgen.