Studenten mogelijk midden maart weer deels naar de les

Als de coronacijfers blijven dalen, mogen studenten vanaf 15 maart weer mondjesmaat naar de les. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dinsdag aangekondigd na een overleg met de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad. 'Dit is nog niet de grote heropening', zegt Weyts. 'We blijven de situatie monitoren. Als dat nodig is, komen we met versoepelingen of met strengere maatregelen.'