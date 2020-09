Studentenleven bezorgt burgemeesters meteen kopzorgen

De stad Gent voert een maximumcapaciteit in voor de uitgaansbuurt Overpoort. Het gefeest van maandagnacht doet vrezen voor het verdere verloop van het academiejaar.

Grote groepen dronken studenten, zonder mondmaskers en elkaar omhelzend. Die taferelen waren maandagavond te zien in de Gentse uitgaansbuurt Overpoort. Dat de heropening van het academiejaar zou leiden tot feestgedruis en het negeren van de coronamaatregelen komt niet geheel onverwacht. 'Je ziet het ook in het buitenland, waar het studentenleven de nieuwe golf aanjaagt', zegt de biostatisticus Geert Molenberghs. 'Het is normaal dat jongeren willen feesten. Op dat vlak lijken studenten overal ter wereld op elkaar.'

Als het echt niet gaat, zal ik niet aarzelen de Overpoort te sluiten. Mathias De Clercq Burgemeester Gent

De rector van de UGent, Rik Van de Walle, die vorige week besloot de les activiteiten in code oranje te starten met een beperkte aulacapaciteit, reageerde ontgoocheld. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) besloot dinsdag na overleg met de horecauitbaters om de maximumcapaciteit in de straat te beperken tot 1.750 cafégangers.

Dat plafond is afgestemd op het aantal beschikbare stoelen in de cafés en op de terrassen, om te vermijden dat studenten op straat beginnen te feesten. Er komen ook extra ogen op het terrein en politie verbaliseert indien nodig. 'Als het echt niet gaat, zal ik niet aarzelen de Overpoort te sluiten', waarschuwde De Clercq.

Het is niet meer dan normaal dat de stad ingrijpt. Mijn zaak was alvast volledig in orde. Pascal Beirnaert Caféuitbater in de Overpoort

Pascal Beirnaert, de uitbater van het danscafé CUBA, vindt dat een goede zaak. 'Er was maandag echt te veel volk. Het is niet meer dan normaal dat de stad ingrijpt. Mijn zaak was volledig in orde. Ik had personeel aan de deur en op het terras, bloembakken om het terras af te schermen en ik gaf geen glas op straat. Met de nieuwe maatregel is de boodschap bij de andere bars ook duidelijker binnengekomen.'

Matrix

Nochtans waren er al maatregelen genomen om het studentenleven in goede banen te leiden. Leuven stelde een matrix op voor studentenactiviteiten, in samenspraak met de horeca, de studenten, de politie en het hoger onderwijs. Die matrix werd later voor heel Vlaanderen overgenomen door minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Zo kan een aantal activiteiten in verenigingsverband coronaproof doorgaan met een maximum van 50 deelnemers.

Volstaat dat dan niet? 'Voor een ordentelijke organisatie van de festiviteiten in de Overpoortstraat was de studentenmatrix niet eens nodig. Dat valt onder het horecaprotocol dat al lang van kracht is en genoegzaam bekend zou mogen zijn', zegt Weyts. 'Er was gewoon te veel volk en te weinig verantwoordelijkheidszin.'

Oude markt

Ook in Leuven was het de afgelopen nachten erg druk, maar grote incidenten bleven uit. 'Het verschil tussen de Oude Markt en de Overpoort is dat het hier al heel de zomer bruist', zegt schepen van Studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen). 'Daardoor is er al een echte mondmaskercultuur. Het is natuurlijk nu wel wat drukker met de komst van de studenten, maar buiten kleine incidenten zoals te veel mensen aan een tafel verliep het al bij al goed, zowel qua geluidsoverlast als qua naleving van de coronamaatregelen.' Een verstrenging is voorlopig niet aan de orde.