Studio 100-bazen krijgen Vlaamse onderscheiding

Het is de vijfde keer dat Vlaanderen eretekens uitreikt. 'Het is een eervolle onderscheiding voor mensen die door hun individuele uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen', zegt afscheidnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Het Vlaamse ereteken verleent geen voorrechten en er is ook geen geldprijs aan verbonden. Elke Vlaamse minister mag een kandidaat (of kandidaten) voordragen. Het vroegere verschil tussen gewone eretekens en grote eretekens is geschrapt omdat dat werd gezien als verwarrend en arbitrair.