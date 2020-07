Subquota moeten tekort aan huisartsen opvangen

Wie volgend jaar afstudeert in de opleiding geneeskunde zal moeilijker kunnen specialiseren. Vanaf 2021 werkt de Vlaamse regering met subquota om het tekort aan onder meer huisartsen op te vangen.

Die subquota bepalen minimum- en maximumaantallen per specialisatie. De Vlaamse regering werkt vanaf 2021 met de quota om het aantal studenten in overbevraagde specialisaties zoals chirurgie en gynaecologie te drukken en het tekort aan huisartsen, geriaters en psychiaters op te vangen.

Dat is het gevolg van een beslissing die de Vlaamse regering nam op voorstel van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). De vorige regering nam een jaar geleden al het voortouw in de subquota, maar het dossier lag een hele tijd stil. De universiteiten en geneeskundefaculteiten vragen al lang om een Vlaamse planningscommissie die die minimum- en maximumaantallen kan bepalen, afhankelijk van de zorgnoden in elke regio en per specialisatie.

Communautair

Weyts gooide begin dit jaar olie op het vuur toen hij besliste de startquota van de opleiding geneeskunde eenzijdig te verhogen. Die beslissing had een communautair randje. Hoeveel studenten mogen beginnen aan de opleiding is een bevoegdheid van de deelstaten. Ze moeten daarbij wel rekening houden met het federale quotum, wat de Franse Gemeenschap jarenlang niet deed. Toch krijgen alle afgestudeerde artsen hun RIZIV-nummer dat nodig is om het beroep uit te oefenen. Weyts besloot soloslim te spelen door ook het aantal Vlaamse plaatsen op te krikken.

Maar dat gebeurde niet in overleg met de universiteiten. Aangezien geen middelen worden vrijgemaakt voor de extra artsen en tandartsen komt de uitbreiding er op kosten van de faculteiten. Die berekenden dat dat jaarlijks om meer dan 20 miljoen euro gaat. Er is bovendien geen algemeen tekort aan artsen, wel voor specifieke afstudeerrichtingen zoals huisartsen, geriaters en psychiaters. Zeker tijdens de coronapandemie lieten die tekorten zich voelen.

Volgend jaar