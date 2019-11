Subsidiestop ‘segregerende' verenigingen voorlopig van tafel

In het Vlaams parlement heeft de linkse oppositie een alarmbelprocedure ingeroepen. Zo wil ze het voorstel blokkeren waardoor ‘segregerende’ verenigingen geen subsidies meer krijgen.

De Vlaamse meerderheidspartijen willen geen subsidies meer toekennen aan verenigingen in het sociaal-cultureel volwassenwerk die volgens hen segregatie in de hand werken en zich terugplooien op de etnisch-culturele afkomst.

De linkse oppositie van Groen, de sp.a en de PVDA blokkeert die hervorming nu via een motie, omdat ze discriminerend zou zijn. ‘De grondwet is geen vodje papier’, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Het plan stond al in het Vlaamse regeerakkoord, maar gisteren dienden de N-VA, CD&V en Open VLD een voorstel in waardoor de beoogde hervorming al op 1 december in werking treedt. De organisaties moeten tegen eind 2019 hun beleidsplannen indienen.

De linkse oppositie hoopt de procedure zodanig te vertragen dat ze de nakende subsidieronde kan vrijwaren van de hervorming. Of dat lukt, is nog onduidelijk.

Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) is niet te spreken over de zet. ‘De indienende partijen vertegenwoordigen maar een kwart van de Vlamingen in het halfrond. Ze leggen de verantwoordelijkheid over een decreet dat 100 procent Vlaamse materie is bij de Kamer en de Senaat.’

Alarmbel

Dat is het gevolg van de ongebruikelijke alarmbelprocedure, die kan worden ingeroepen om ideologisch minderheden te beschermen. Een commissie bestaande uit de voorzitters van de Kamer, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Franse Gemeenschapsparlement moet nu beslissen of de motie ontvankelijk is. Daarbij volstaan twee voorstanders. Omdat de eerste fase louter formeel is, is partijpolitiek stemmen uit den boze.