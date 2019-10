Te veel fijnstof in heel Vlaanderen

In 2017 werd de grens voor fijnstof in bijna de helft van Vlaanderen overschreden. Vorig jaar was dat in zo goed als heel Vlaanderen het geval, blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. 2018 was volgens de maatschappij een heel droog jaar, waardoor de hoeveelheid fijnstof op alle meetplaatsen licht is gestegen.