Te weinig vrouwelijke studenten in ICT-onderwijs

Naar aanleiding van de International Girls in ICT Day voerde Eurostat een onderzoek naar het aantal meisjes en vrouwen in informaticaopleidingen. Uit die cijfers blijkt dat België, samen met Nederland, helemaal achteraan bengelt in het klassement. Slechts 8 procent van studenten informatica is vrouwelijk, minder dan de helft van het Europese gemiddelde (16,7 procent).