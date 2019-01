'Tekort aan durfkapitaal drijft bedrijven naar buitenland'

Het is geen toeval dat bedrijven als Collibra en Guardsquare in het buitenland aankloppen voor extra geld. Het ophalen van bedragen van meer dan 10 miljoen euro is in Vlaanderen een probleem, blijkt uit een nieuwe studie over het financieringslandschap.

Zowel het beveiligingsbedrijf Guardsquare als de Brusselse dataspecialist Collibra maakte deze week bekend dat ze tientallen extra miljoenen ophalen bij Amerikaanse durfkapitalisten. De Amerikaanse groep Battery Ventures investeert 29 miljoen dollar in Guardsquare, terwijl CapitalG, de investeringsarm van Google-moeder Alphabet, en enkele andere partijen 100 miljoen dollar in Collibra investeren.

Dat buitenlandse investeerders op de eerste rij staan is niet toevallig, blijkt uit een studie over het financieringslandschap voor ondernemers in Vlaanderen die besteld is door Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA). Het ophalen van bedragen van 10 miljoen euro en meer vormt doorgaans een groot probleem, omdat er amper binnenlandse spelers zijn die zulke bedragen op tafel kunnen leggen, luidt het in de studie van de Antwerp Management School.

Vlaanderen investeert in ambitieus ondernemerschap, maar de belangrijkste terugverdieneffecten gaan naar het buitenland. Studie Antwerp Management School

De onderzoekers wijzen op de maatschappelijke gevolgen. Vlaanderen investeert in ambitieus ondernemerschap, maar de belangrijkste terugverdieneffecten gaan op die manier naar het buitenland.

'Men is dan verplicht om heil te zoeken bij buitenlandse VC-spelers (venture capital: durfkapitaal), die bijna altijd ook vereisen dat je je in het buitenland vestigt. Het heeft geen zin te investeren in ambitieus ondernemerschap als dit sluitstuk er niet is, omdat de return van die investeringen elders opgeraapt worden.'

Er zal de volgende legislatuur meer moeten gebeuren zodat Vlaamse bedrijven niet per se verplicht worden geld te zoeken in het buitenland. Philippe Muyters Vlaams minister van Economie (N-VA)

Muyters erkent dat er nog meer op grotere fondsen moet worden ingezet. 'De financiering voor starters werkt goed, maar voor groeiers is het soms zoeken', luidt het bij zijn kabinet.

Er is daarvoor deze regeerperiode extra geld voorzien voor de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV zodat zij het kapitaal van grote fondsen kan aandikken. 'Maar er zal hoe dan ook de volgende legislatuur nog meer moeten gebeuren, zodat Vlaamse bedrijven niet per se verplicht worden om vanaf een bepaald bedrag geld te zoeken in het buitenland.'

Onbekend

Het tekort aan durfkapitaal is niet het enige pijnpunt in het financieringslandschap dat de studie blootlegt. Er bestaan heel wat initiatieven naast de klassieke bankfinanciering in Vlaanderen, maar ondernemingen en kmo's hebben moeite om de juiste oplossing te vinden. Er zijn instanties die hen op weg helpen naar de juiste financiering, zoals het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, maar slechts een op de vijf ondernemers kent die initiatieven om externe financiering aan te vragen.

We moeten alle overheidsmaatregelen goed evalueren en vervolgens vereenvoudigen. Daniëlle Vanwesenbeeck Vlaams Parlementslid (Open VLD)