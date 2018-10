'Termont ontloopt zijn verantwoordelijkheid'

Termont vindt echter niet dat hij zelf in de fout is gegaan en wijst vooral op de verantwoordelijkheid van WoninGent en van Vlaanderen. Eerder deze week legde een VRT-reportage een aantal schrijnende toestanden bloot in sociale woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent, met name in de Sint-Bernadettewijk in Gent.