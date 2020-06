Thuiswerken norm voor ambtenaren

Psychologische omwenteling

'Het is tijd dat we afstappen van de zeer klassieke kijk waarbij werken gelijkstaat met op het kantoor aanwezig zijn', zegt hij. 'Het zijn de prestaties die tellen. Op dat vlak heeft de coronacrisis voor een grote psychologische omwenteling gezorgd op de werkvloer. Hier ligt een kans voor de Vlaamse overheid om een voorloper te zijn.'

Somers verwijst naar een enquête bij bijna 7.000 thuiswerkende Vlaamse ambtenaren, die vorige week afgenomen werd en die ook Belga heeft kunnen inkijken. Daarin antwoordt 85 procent van de respondenten positief op de vraag of het goed met hen gaat. 74 procent zegt in de huidige omstandigheden zijn werk goed te kunnen doen, 71 procent vindt dat werk en privé goed op elkaar af te stemmen zijn. Het meeste heikele punt, zo luidt het in de enquête, is de mate van contact tussen collega's.