Ticketingsysteem De Lijn leidt tot financiële kater

Het Rekenhof heeft een behoorlijk vernietigend rapport opgemaakt over het ReTiBo-project bij De Lijn. Niet alleen liep de kostprijs fors op, de openbaarvervoermaatschappij overtrad ook de regels.

Het systeem voor registratie, ticketing en boordcomputer (Retibo) baart De Lijn al jaren zorgen. Het ticketingsysteem werd in 2001 aangekondigd, maar kende allerlei problemen en vertragingen.

Het Rekenhof heeft een vernietigend rapport opgemaakt over het project. Niet alleen sukkelde het van de ene vertraging in de andere, de kostprijs is volgens het Rekenhof opgelopen met bijna 42 miljoen euro. De aanslepende vertragingen wegen het zwaarst door in die oplopende kostprijs.

Onterechte betalingen

Het Rekenhof is ook kritisch over de manier waarop De Lijn in zee is gegaan met externe partners. ‘De Lijn gaf de aansturing van het project bijna volledig uit handen aan een aantal externe ondersteuners’, klinkt het. Bovendien had De Lijn bij de aanhoudende vertragingen zelf te weinig mogelijkheden om boetes te innen of de leverancier tot een betere dienstverlening te dwingen. De Lijn heeft voor 3 miljoen euro ‘onterechte betalingen’ gedaan, meent het Rekenhof.

Verder heeft de openbaarvervoermaatschappij volgens het Rekenhof op meerdere momenten de bevoegdheden van de raad van bestuur niet gerespecteerd en de wet op de overheidsopdrachten niet nageleefd. Zo was er voor de aanstelling van twee externe consultants geen goedkeuring van de raad van bestuur en werd geen openbare aanbesteding uitgeschreven voor de opdracht.

Speelbal

‘De Lijn was meer speelbal dan opdrachtgever door een gebrekkige voorbereiding en opvolging van het contract’, zegt Vlaams sp.a-fractievoorzitter Joris Vandenbroucke . ‘De Vlaamse belastingbetaler krijgt daarvoor de factuur gepresenteerd en de dienstverlening aan de reiziger loopt minstens tien jaar achter op die in Brussel en omliggende landen.’