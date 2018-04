Tien firma's kregen kwart van Vlaamse innovatiesubsidies

Grote bedrijven haalden de voorbije tien jaar een aanzienlijk deel van de Vlaamse innovatiesubsidies binnen.

Tien grote bedrijven streken de voorbije tien jaar samen bijna 400 miljoen euro aan Vlaamse innovatiesubsidies op. Dat is een kwart van de 1,5 miljard euro steun die de Vlaamse overheid aan innovatieprojecten uitgaf, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA).

De grootste slokop is het farmabedrijf Janssen Pharmaceutica, dat 91 miljoen euro innovatiesubsidies kreeg. Janssens onderzoekstak naar besmettelijke ziekten kreeg nog eens 11 miljoen euro steun voor onderzoeksprojecten. Ook het Antwerpse ICT-lab Nokia Bell, het West-Vlaamse technologiebedrijf Barco en de Oudenaardse vestiging van het Amerikaanse elektronicabedrijf ON Semiconductor ontvingen elk tientallen miljoen euro’s steun. Meerdere biotechbedrijven, zoals Galapagos, Ablynx, Biocartis en Argenx, figureren eveneens in de top 25. Ze rekenen op overheidssteun om hun dure en risicovolle onderzoeken mogelijk te maken.

Net voor kmo’s kan de steun het grootste verschil maken. Daniëlle Vanwesenbeeck Vlaams Parlementslid (Open VLD)

Dat de Vlaamse innovatiesteun bij een beperkt aantal bedrijven geconcentreerd zit, is niet onlogisch. In 2015 waren 50 bedrijven goed voor meer dan de helft van alle bedrijfsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in Vlaanderen. Grote bedrijven steken meer geld in onderzoek en dienen grotere projecten in.

Toch pleit Vlaams Parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck (Open VLD), die de cijfers bij Muyters opvroeg, voor een beter evenwicht tussen kleine en grote bedrijven. ‘Veel kmo’s beginnen niet aan de zoektocht naar subsidies omdat die zo complex is. We moeten meer subsidies bij kleinere bedrijven krijgen. Net voor hen kan de steun het grootste verschil maken.’