Tien vakantievragen aan Claire Tillekaerts

Als topvrouw van Flanders Investment & Trade vliegt Claire Tillekaerts de wereld rond. ‘Dat vreet aan een mens. Op vakantie blijf ik liever dichter bij huis. Verre vakanties zijn voor na mijn pensioen.’

1. Hebt u geregeld nood aan vakantie?

‘Af en toe voel ik dat het nodig is er even tussenuit te knijpen, al lukt het zelden om daar ook echt de tijd voor te nemen. Gelukkig kan ik thuis helemaal tot rust komen en moet ik daarvoor niet elke keer op vakantie. Ik woon in het groen en door een recente verbouwing is het huis een heel aangename plek om te vertoeven.’

2. Waar gaat u deze zomer op vakantie?

‘Deze zomer gaan Dirk (de componist Dirk Brossé, red.) en ik twee weekjes naar Italië, waar we de regio rond Napels, Pompeji en Sorrento zullen verkennen. Zeker tijdens de zomer trachten we een evenwicht te vinden tussen cultuur en natuur. We leiden allebei een hectisch leven en zo komen we echt tot rust. Dat zou niet lukken door twee weken aan een exotisch strand te liggen. Daarvoor ben ik te hyperactief.’

3. Hebt u nood aan veel luxe op vakantie?

‘Niet echt. Op hotel verwacht ik natuurlijk wel een beetje comfort: een mooie kamer, een goed bed, een degelijke douche en vooral lekker eten. Maar ik hoef geen marmeren vloeren en gouden kranen. Ik heb het er moeilijk mee om geld over de balk te gooien. In Sorrento verblijven we niet in een chique hotel dat uitsteekt boven de zee. Daar wil ik mijn geld niet aan verkwisten.’

4. Doet u vaak verre reizen?

‘Dirk en ik spenderen voor onze job veel tijd op het vliegtuig. Ik zit 30 tot 40 procent van mijn tijd in het buitenland, altijd buiten Europa. Dat vreet aan een mens. Daardoor heb ik het soms gehad met verre reizen, waardoor ik voor mijn vakantie liever niet langer dan vier uur vlieg. Ik wil graag naar Machu Picchu of Japan, maar dat zal voor na mijn pensioen zijn.’

5. Doet u een beroep op een reisbureau?

‘Meestal beslissen we pas vrij laat om te vertrekken en vragen we een reisbureau enkele bestemmingen voor te stellen. Zelf hebben we niet de tijd om de secret escapes op te zoeken en de beschikbaarheid van de hotels te checken. Ik heb daar ook te weinig geduld voor.’

6. Hebt u een buitenverblijf?

‘Daar wordt thuis geregeld over gesproken, al zijn we er nog niet uit. Ik hou geweldig veel van de Belgische kust en vind het fantastisch om in de winter uit te waaien op het strand. Elke keer als we aan de kust zijn, maak ik me de bedenking dat we vermoedelijk vaker naar de zee zouden gaan als we er een eigen appartement hebben. Maar tegelijk kijk ik op tegen de lasten en het onderhoud die een buitenverblijf met zich meebrengen.’

7. Koopt u veel souvenirs op vakantie?

‘Nee. Ik ben niet het type dat overal in huis postuurtjes neerzet. Op vakantie nemen we meestal weleens een kijkje op antiekmarkten of in -winkels voor etnische muziekinstrumenten. Die brengen we geregeld mee naar huis. Intussen staat in ons huis al een collectie van zo’n 900 instrumenten.’

8. Wat is uw grootste financiële ergernis op vakantie?

‘Ik word niet graag gezien als een wandelende portemonnee. Het ergert me als ik om de 10 meter word aangeklampt met de vraag iets te kopen. Ik probeer altijd vriendelijk en open te zijn, maar na een tijd begint dat toch te ergeren. In Senegal werd ik daarvoor zelfs eens uitgescholden voor racist. Dat heeft me heel boos gemaakt.’

9. Wat neemt u altijd mee op vakantie?

‘Mijn e-reader. Vroeger vertrok ik altijd met een koffer die voor de helft was gevuld met boeken. Dat is niet meer nodig. Nu kan ik op vakantie zelfs nieuwe boeken downloaden zodat ik nooit zonder boek val, wat ik echt verschrikkelijk zou vinden. Ook mijn tablet gaat altijd mee zodat ik mijn mails kan checken. Mijn medewerkers weten dat ze me een sms’je moeten sturen als er iets dringend is. Pas dan doe ik mijn mailbox open.’

10. Waarop bespaart u nooit op vakantie?