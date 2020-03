Tijdelijk werklozen krijgen 200 euro gestort

Ook verduidelijkt Demir dat er voorzien wordt in één tussenkomst per werknemer in het statuut van tijdelijke werkloosheid. Een gezin met meerdere tijdelijk werklozen krijgt dus meerdere tussenkomsten. Ook meldt ze dat ook wie geen rechtstreekse klant is, woont in een appartement of een wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij die collectief verwarmd wordt of wie beschikt over een budgetmeter, het bedrag op zijn rekening zal krijgen.