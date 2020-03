Tijdelijke vergoeding voor beroepsopleiding

Er is een oplossing voor volgers van een individuele beroepsopleiding die door corona op droog zaad werden gezet. Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) kent hen een tijdelijke uitkering toe.

Een individuele beroepsopleiding (IBO) is een vorm van werkplekleren waarbij een cursist een opleiding op maat krijgt op de werkvloer en daarna een contract tekent in dat bedrijf. Tijdens de opleiding krijgt de cursist een IBO-premie van VDAB, waarvan de hoogte afhankelijk is van de werkloosheidsuitkering. Het bedrijf betaalt tijdens de IBO geen loon en geen RSZ, alleen een maandelijkse premie aan VDAB.