In normale tijden zijn werklozen verplicht om zich na drie maanden inactiviteit te melden bij de VDAB en zich in te schrijven voor een opleiding of op zoek te gaan naar een job. Die verplichting maakt Dermagne dus tijdelijk ongedaan.

'Verloren tijd'

Dat zint Crevits niet. 'Tijdelijke werkloosheid mag geen verloren tijd zijn. Integendeel, het is net het ideale moment om opleidingen te volgen of tijdelijk een andere job uit te oefenen en zo zijn vaardigheden aan te scherpen', zegt ze. Crevits vraagt daarom aan Dermagne om tijdelijk werklozen alsnog te verplichten zich na drie maanden bij de VDAB te melden.

In december waren er nog zo'n 162.000 werknemers tijdelijk werkloos in Vlaanderen, van wie zo'n 60.000 minstens 10 dagen in die maand. Het zijn vooral die 'intensief tijdelijk werklozen' die Crevits in het oog wil houden. Die groep loopt volgens haar het grootste risico om in de structurele werkloosheid te belanden.