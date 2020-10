Tinneke Beeckman en Jan Dumolyn in canoncommissie

Het idee voor een Vlaamse canon werd vorig jaar opgenomen in de startnota van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die toen informateur was om een Vlaamse regering te vormen. Het plan kreeg veel kritiek van academici, die vreesden dat de canon een politiek instrument zou worden om een Vlaamse identiteit te creëren. Toch werd het plan opgenomen in het regeerakkoord.

Tinneke Beeckman neemt als filosofe een belangrijke plek in het publieke debat in. Hind Fraihi is als onderzoeksjournaliste en auteur gespecialiseerd in islam en culturele diversiteit. Ook de kunsten zijn vertegenwoordigd met kunsthistorica Katlijne Van der Stighelen (KU Leuven) en Cathérine Verleysen. Die laatste is bekend als interim-directeur van het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Ze verving Catherine de Zegher nadat controverse was ontstaan over mogelijk vervalste werken.