Toch akkoord in Vlaams Parlement over besparing op partijdotaties

Er is in het Vlaams Parlement dan toch een akkoord gevonden over een besparing van 6 procent op de werkingskosten van het parlement, de fractietoelagen en de partijdotaties. Dat meldt Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA).

Het is de bedoeling dat de besparing donderdag wordt goedgekeurd.

Maandag legde parlementsvoorzitter Liesbeth Homans een besparingsplan voor dat onder meer voorzag in 6 procent besparingen op de werkingsmiddelen en de partijdotaties. Die 6 procent was niet toevallig gekozen. 'We moeten als parlement dezelfde inspanning leveren als de inspanning die we vragen van andere mensen en organisaties', aldus Homans.

Maar het plan botste aanvankelijk op een njet van Open VLD. Dat leverde de Vlaamse liberalen dinsdag negatieve krantenkoppen en bakken kritiek op. Intussen hebben de liberalen laten weten dat ze de besparing toch steunen en zelfs graag nog extra willen besparen.

Consensus

Homans laat weten dat er op een extra Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement een consensus is gevonden over de besparing van 6 procent. 'Over dat voorstel wordt donderdag gestemd', zegt Homans aan het persagentschap Belga. Donderdag buigt het parlement zich ook over de begroting.