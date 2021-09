Toch geen adoptiepauze in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke teruggefloten. Ze gaat niet mee in zijn voorstel om een algemene adoptiepauze van twee jaar in te lassen.

Er komt in Vlaanderen dan toch geen adoptiepauze. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. 'We bekijken wel op niveau van de landen of er te grote risico's zijn, en zullen voor die landen op de pauzeknop duwen', zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Kandidaat-adoptanten die nog in de voorbereiding zitten, kunnen dus verder met hun traject.

Vorige week nog had Beke het idee geopperd van een adoptiepauze van twee jaar om het adoptiesysteem grondig te hervormen. Hij deed dat naar aanleiding van het eindrapport van het expertenpanel rond adoptie, dat in 2019 in het leven werd geroepen na een aantal schandalen over adopties uit het buitenland.

Op Bekes ballonnetje kwam veel kritiek, vooral uit N-VA-hoek. Onder meer Loryn Parys, zelf een adoptieouder, noemde het 'een onbesuisd idee dat de meest kwetsbare kinderen in de steek laat'.

Extra controle

De regering heeft nu beslist Beke niet te volgen en zegt nog altijd toekomst te zien in adopties uit het buitenland. Ze wil wel dat er op korte termijn een bijkomende toetsing van de herkomstlanden komt. Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) moet daarvoor een beslissingskader uitwerken. Concreet betekent dat dat via een extra toetsing wordt onderzocht welke adoptiekanalen al dan niet problematisch zijn en of de samenwerking moet worden stopgezet.