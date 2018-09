Toch nog belastingkorting voor zonnepanelen

Wie nu zonnepanelen plaatst, kan rekenen op een korting op de onroerende voorheffing. De zonnepanelenproducenten hebben dat achterpoortje ontdekt nu de subsidies voor zonnepanelen zijn geschrapt.

Het installeren van zonnepanelen is lang door de Vlaamse overheid overgesubsidieerd met een miljoenenput tot gevolg. Het leidde tot de omstreden Turteltaks die later opnieuw werd afgeschaft. Wie vandaag zonnepanelen plaatst, krijgt dan ook geen subsidies meer.

Toch bestaat er een manier om nog een duwtje in de rug te krijgen van de overheid. Wie een nieuwbouwwoning plaatst met een laag energieverbruik krijgt een korting op de onroerende voorheffing. Die korting bedraagt 50 tot 100 procent voor een periode van vijf jaar. Dat systeem wordt ook gebruikt om zonnepanelen te plaatsen. Wie bouwt of renoveert, kan zijn investering in zonnepanelen snel terugverdienen via die belastingkorting.

Als mensen zonne panelen plaatsen enkel om een belasting korting te krijgen, stel ik me daar vragen bij. andries gryffroy n-va-parlementslid

‘Dat gebeurt inderdaad’, zegt Eline D’Hooghe van het Overlegplatform van Energiedeskundigen. ‘De grens is vastgelegd op een E-peil van E30. Strandt een nieuwbouwwoning pakweg op een score van E31 is het inderdaad kostenefficiënter om eenmalig te investeren in enkele zonnepanelen en daarna vijf jaar van een korting van 50 procent te genieten. Dan is die investering heel snel terugverdiend.’

Ook volgens PV Vlaanderen, de sectorfederatie voor zonnepanelen, gebeurt dat regelmatig. ‘Wij gebruiken het als een argument pro zonnepanelen’, zegt topman Alex Polfliet.

Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) stelt zich vragen bij die werkwijze. ‘De korting was daar niet voor bedoeld. We willen dat mensen bijvoorbeeld beter isoleren en energie-efficiënt bouwen. Als mensen zonnepanelen leggen enkel om een belastingkorting te krijgen, stel ik me daar vragen bij.’

De belastingkorting kostte de Vlaamse overheid vorig jaar 8 miljoen euro. Dat is vier keer zoveel als in 2003.