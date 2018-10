Tommelein timmert aan vierpartijencoalitie in Oostende

Bart Tommelein (Open VLD) mikt op een coalitie met N-VA, Groen en CD&V in Oostende. Van zo'n verbond wil Tommelein burgemeester worden, maar ook huidig burgemeester Johan Vande Lanotte probeert een coalitie op de been te brengen.

Het is spannend aan de kust. Na de overwinning van de liberalen in Oostende, claimde Tommelein de burgemeesterssjerp. Open VLD blijft kleiner dan de stadslijst van Johan Vande Lanotte. Tommelein heeft wel zo'n 1.000 voorkeursstemmen meer dan Vande Lanotte.

In plaats van de huidige coalitie van sp.a, Open VLD en CD&V verder te zetten, kiest Tommelein voor 'een vernieuwingscoalitie'. In principe zou hij met N-VA en Groen in zee kunnen gaan, maar die meerderheid is te krap om goed te besturen. Vandaar dat hij CD&V erbij wil nemen. 'Ik neem CD&V mee, ik laat mijn huidige coalitiepartner niet vallen', zegt Tommelein.

De knoop ligt evenwel bij Groen. Tommelein heeft afgelopen nacht geprobeerd om de groenen te overtuigen. 'Ik roep Groen op om uit de loopgraven te komen', zegt Tommelein. Voor de verkiezingen heeft Groen evenwel duidelijk gemaakt dat het niet met N-VA in een coalitie wil stappen. De partij van Wouter Devriendt is eerder voorstander van een paars-groene coalitie, met Tommelein als burgemeester. Dat wil Tommelein niet. 'Ik stap niet in een paars-groene coalitie', herhaalt hij.