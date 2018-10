Tommelein versus Vande Lanotte:

De strijd om de sjerp. Wie worden de nieuwe sterke mannen en vrouwen in de centrumsteden? De Tijd legt de kandidaat-burgemeesters op de rooster. Vandaag: Bart Tommelein (Open VLD) en Johan Vande Lanotte (sp.a).

‘Het is een nek- aan –nek race’, fluistert Vlaams minister Bart Tommelein na het interview in de Galerie BeauSite in Oostende. Tommelein heeft onder embargo de resultaten van enkele internetpeilingen gezien. Op de vraag wie burgemeester moet worden, halen de huidige burgemeester Johan Vande Lanotte en zijn uitdager Tommelein ongeveer evenveel stemmen. Maar in die peilingen is het wel nog altijd de stadslijst van Vande Lanotte die de meeste stemmen haalt.

Vande Lanotte, wiens partij al sinds 1997 de burgemeester levert, greep drie jaar geleden de macht in Oostende en vraagt de kiezer nu om zijn beleid te kunnen voortzetten. ‘Ik heb de afgelopen drie jaar gedaan wat ik dacht te moeten doen. Er zijn dossiers die vertraging hebben opgelopen, maar over het algemeen heb ik heel wat in gang kunnen zetten waar men de volgende legislatuur de vruchten van zal plukken. Mensen die naar Oostende komen, zeggen allemaal dat het hier bougeert.’

Tommelein lonkt naar een coalitie met de N-VA in plaats van de huidige sp.a-Open VLD-CD&V-meerderheid. Zo zou hij burgemeester kunnen worden. ‘Ik voel dat er in Oostende een grote nood is aan verandering. Het wantrouwen van de Oostendenaar is nog nooit zo groot geweest.’ Vande Lanotte laat zich niet in de hoek duwen. ‘Ik heb de indruk dat u vergeet dat u de voorbije twaalf jaren hebt meebestuurd.’

Mijnheer Tommelein, kan Johan Vande Lanotte een goed rapport voorleggen?

Tommelein: ‘Het klopt dat er een aantal zaken verbeterd zijn in Oostende. Maar of dat allemaal de persoonlijke verdienste is van meneer Vande Lanotte? Wat mij het meest stoort is, is de stijgende armoede in Oostende. De kansarmoede is in zes jaar tijd gestegen van 26 naar 34 procent. En dat onder een socialistische burgemeester. Elk jaar wordt 1 miljoen euro uitgegeven in de strijd tegen armoede, maar de verkeerde accenten worden gelegd. Een vijfde vloeit naar gratis fruit in de scholen. Dat is een sympathiek initiatief, maar ik betwijfel of je daarmee structureel de armoede aanpakt.’

Mijnheer Vande Lanotte, heeft uw uitdager een punt?

Vande Lanotte: ‘We zijn zeer bezorgd over de stijging van de armoede. Maar er is een verklaring voor. Uit een analyse van Kind en Gezin blijkt dat de stijging het gevolg is van de asielcrisis van 2015. Oostende heeft toen heel wat vluchtelingen opgenomen.’

Dus de stijging van de armoede is een gevolg van de komst van vluchtelingen?

Vande Lanotte: ‘Bijna uitsluitend. 60 procent van de kinderen die geboren worden in vluchtelingengezinnen is kansarm.’

Bart De Wever maakt als burgemeester voor Antwerpen dezelfde analyse, maar krijgt daar onder meer van de sp.a kritiek voor.

Vande Lanotte: ‘Het zijn gewoon de cijfers.’

Tommelein: ‘In Oostende is de armoede tussen 2008 en 2017 met 300 procent gestegen. Geen enkele andere stad in Vlaanderen doet het zo slecht. U steekt die toename op de vluchtelingen, maar ook onder de autochtone bevolking is de armoede niet afgenomen.’

Hoe kan de armoede worden teruggedrongen?

Vande Lanotte: ‘We hebben een speciaal programma opgesteld en 850 mensen geselecteerd die onvoldoende klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Die mensen moeten een taal- en een informatica-opleiding volgen. We doen zelfs meer dan Vlaanderen ons vraagt. In plaats van vier keer vier uur per week opleiding voorzien we het dubbele. Dat werpt zijn vruchten af. Bijna de helft van de mensen die we begeleid hebben, heeft al werk gevonden. De werkloosheid is in een jaar tijd met 20 procent gedaald en de armoede zal daardoor ook dalen.’

Tommelein: ‘Ere wie ere toekomt, sinds twee jaar beweegt er iets. Maar de 22 jaar daarvoor was er ook een socialistische burgemeester en werd er niets gedaan. Ook vandaag blijft het probleem dat er geen gecoördineerde aanpak is. De vrijwilligster van de voedselbedeling in Oostende staat op onze Open VLD-lijst, omdat ze vindt dat de strijd tegen de armoede hier tekortschiet.’

Hoe moet dat worden aangepakt?

Tommelein: ‘Alle actoren moeten met elkaar spreken en afspreken. De vluchtelingenorganisaties, de voedselbank, maar ook de scholen. Het volstaat niet de mensen een reddingsboei te geven, je moet ze leren zwemmen. Er is ook een lik-op-stukbeleid nodig, met een strenge aanpak voor wie niet meewerkt.’

Vande Lanotte: ‘We zijn streng. Als iemand onvoldoende meewerkt, stappen we naar de VDAB. En met resultaat. Het laatste jaar is onze werkloosheid sterker gedaald dan elders, ook bij allochtonen. Als we ons programma drie tot vier jaar verderzetten, kunnen we de werkloosheidscijfers halveren en dus ook de armoede.’

‘Maar we verwachten ook dat de Vlaamse regering een tandje bij steekt. Er zijn mensen die vier maanden moeten wachten vooraleer ze moet een taalopleiding kunnen beginnen. In Nederland kan je na twee dagen beginnen. Ook onze Nederlandse lessen zijn niet goed in vergelijking met die in Nederland. Daar moet je een staatsexamen afleggen en dat werpt zijn vruchten af. Mensen die in Nederland een taalopleiding volgen, leren veel sneller de taal dan bij ons.’

Tommelein: ‘Hoe komt het dat wij vluchtelingen aantrekken? In Oostende zijn er heel veel huurwoningen en koopwoningen op de markt die in slechte staat zijn. Daardoor trek je een bepaald publiek aan. Niet dat we die mensen geen kansen willen geven, maar het is belangrijk dat we ook middenklassers aantrekken. Daarom moet het aanbod van woningen voor de middenklassers omhoog, voor mensen met jonge kinderen en voor singles.’

Vande Lanotte: ‘Soms heb ik de indruk dat Open VLD de afgelopen jaren niet heeft mee bestuurd. We hebben met dit college een woonplan gemaakt, waarbij is afgesproken dat er in tien jaar tijd 3.000 woningen zouden bijkomen. Dat programma zit op schema. Het resultaat is dat ons gemiddeld fiscaal inkomen gestegen is, meer dan het gemiddelde van de andere centrumsteden. Bovendien zijn we nu de tweede jongste kustgemeente, terwijl we in 2000 nog de op een na oudste waren. De sociale mix is aan het verbeteren. Maar je kan dat niet in vijf jaar realiseren.’

Tommelein: ‘De sp.a staat geen vijf maar 24 jaar aan het roer in Oostende. Waarvan de helft met een volstrekte meerderheid.’

Vande Lanotte: ‘Maar jij zit er ook twaalf jaar in.’

Tommelein: ‘Als junior partner. En je weet heel goed dat ik een aantal zaken heb geweigerd die jij wou doen en dat jij een aantal zaken niet hebt willen doen die ik wilde doen.’

Geen universiteit

Het afgelopen jaren kwamen er in Oostende amper 800 jobs bij. Slechts twee van de dertien centrumsteden doen slechter. Hoe verklaart u dat?

Vande Lanotte: ‘We moeten opboksen tegen de ruit Gent-Antwerpen-Leuven-Brussel. Dat is niet makkelijk, want we hebben hier geen universiteit zoals Kortrijk wel heeft en geen hogescholen zoals in Brugge. We proberen te investeren in nieuwe sectoren. Zo heeft de offshore-industrie 450 permanente jobs gecreëerd. En we zetten in op starters. We begeleiden die nu met 20.000 euro, maar we gaan dat budget moeten optrekken.’

Tommelein: ‘Ik hoor al drie verkiezingscampagnes op rij dat de socialisten willen inzetten op meer jobs. Er zijn telkens grote aankondigingen, maar er komt niets van in huis. Intussen verslechteren de cijfers.’

Wat extra jobs kan opleveren is de komst van een ferryverbinding met Engeland. Komt die er?

Vande Lanotte: ‘Ik verwacht de komende weken een doorbraak. De gesprekken met investeerders zijn bezig. Ook in Engeland is de interesse groot. Ze gaan ervan uit dat er door de brexit meer controles zullen zijn, waardoor de files in Kent groter dreigen te worden. Om die reden is een twee route via Ramsgate aangewezen.’

Waarom is een ferryverbinding zo belangrijk voor Oostende?

Vande Lanotte: ‘Voor een haven is dat belangrijk. Uiteraard omdat ze geld opbrengt. Met dat geld kan je in andere sectoren investeren, zoals in offshore. Maar er komen ook 60 jobs bij. Dat is niet spectaculair veel, maar er zijn al verschillende transportbedrijven die naar Oostende willen verhuizen als de ferry er komt.’

Tommelein: ‘Je bent geen havenstad als je geen verbinding hebt met Engeland. Ook de Oostendenaars willen dat, want in het verleden is er altijd een verbinding geweest. Maar we mogen onze broek er niet aan scheuren. Ik ben niet van plan een ferrylijn te ondersteunen die een jaar later failliet is.’

Met een havenverbinding naar Engeland zal je toch onvermijdelijk transmigranten aantrekken?

Vande Lanotte: ‘Als we geen verbinding met Engeland willen wegens de transmigranten, moet je van de haven een jachthaven maken. Als je een haven wil blijven, moet je het probleem van de transmigranten aanpakken. Het zal een hell of a job zijn, maar ik ga ervan uit dat het lukt.’

De N-VA heeft eerst extreemrechts klein gemaakt en maakt het nu weer groter. Johan Vande Lanotte Burgemeester van Oostende

Hoe wilt u dat aanpakken?

Vande Lanotte: ‘We gaan extra politieagenten rekruteren en het bedrijf zelf is bereid 1 miljoen euro te investeren in beveiliging. Voorts heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) een transmigrantencentrum aangekondigd, waar de mensen die hier zouden worden opgepakt naartoe kunnen worden gebracht.’

Open VLD heeft slechts zes zetels, terwijl de stadslijst er 15 heeft. Is het realistisch dat Open VLD de burgemeesterssjerp overneemt?

Tommelein: ‘Ik heb veel in te halen, dat klopt. Maar ik zou geen kandidaat-burgemeester zijn als ik niet zou geloven in mijn kansen. Ik voel dat er in Oostende een grote nood is aan verandering. Het wantrouwen van de Oostendenaar is nog nooit zo groot geweest. De onderbuik van Oostende is een negatieve onderbuik.’

Hoe verklaart u dat wantrouwen?

Vande Lanotte: ‘Er zijn heel wat Oostendenaars die amper contact hebben met hun familie of hun buren. De eenzaamheid is groot. Er zijn veel mensen die vanuit het binnenland in Oostende komen wonen en die alleen zijn. En er zijn veel nieuwkomers. We doen pogingen om dat te verbeteren. Maar op wijk- en straatfeesten zien we altijd dezelfde mensen. Daarom willen we straatmanagers invoeren. Er moet niet alleen veel blauw, maar vooral meer mensen op straat zijn.’

Tommelein: ‘Dat hoor ik nu al zo lang. Maar de realiteit is dat uw cijfers slecht zijn. De deelname aan buurtactiviteiten? De slechtste van het land. Het vertrouwen in de medemens? Het slechtste van het land. De houding tegenover andere culturen? De slechtste van Vlaanderen. Het onveiligheidsgevoel? Alleen Turnhout doet het nog slechter. En dat nadat uw partij 24 jaar aan de macht is geweest.’

Vande Lanotte: (kwaad) Nu ben je aan het overdrijven. Je doet alsof maar één partij bestuurd heeft. Open VLD zat wel twaalf jaar mee in het bestuur.’

Tommelein: ‘Wie heeft de schepenen geleverd die de armoede moet aanpakken? Wie heeft de mobiliteit al 24 jaar in handen?’

Vande Lanotte: ‘Dus is de conclusie dat de mensen niet voor u moeten stemmen. Want als u in het bestuur zit, hebt u niets te zeggen. In een normaal bestuur is het samen uit, samen thuis. In Oostende is dat niet meer zo. Dat is niet correct.’

Tommelein: ‘We hebben samen een aantal goeie beslissingen genomen, zoals de bouw van het nieuwe zwembad en van een nieuwe vismijn. Ook op het vlak van cultuur, toerisme en digitalisering zijn er goede stappen gezet.’

Vande Lanotte: ‘Als het goed is, is het door u. Als het slecht is, is het door mij. Dat is al te makkelijk.’

'Weg uit het rood'

Open VLD voerde zes jaar geleden campagne onder de slogan ‘Weg uit het rood’, maar sloot de sp.a toch weer in de armen. Waarom zouden de kiezers Open VLD nu wel geloven?

Tommelein: ‘Een coalitie zonder rood was toen niet mogelijk. Het alternatief was dat de sp.a en de N-VA een coalitie sloten. Moest ik dat laten gebeuren?’

Heeft één van jullie een voorakkoord?

Vande Lanotte: ‘Met wie zou ik een voorakkoord moeten hebben? Je mag mij van veel beschuldigen, maar niet van naïviteit. Ik heb in het verleden heel veel voorakkoorden mee besproken, maar het is zeer onverstandig iets te tekenen als je niet weet of je het kan realiseren.’

Tommelein: ‘Nee. Er is een gerucht ontstaan dat ik een voorakkoord zou hebben. Maar dat klopt niet.’

Er is nochtans een kladversie van een voorakkoord tussen de N-VA en Open VLD uitgelekt.

Tommelein: ‘Dat waren interne papieren van de N-VA, waaruit bleek dat de N-VA met mij een coalitie wilde vormen.’

Ik zeg duidelijk dat ik niet met de sp.a én Groen in een coalitie wil. Bart Tommelein Kandidaat-burgemeester van Oostende

Jullie hebben ook samengezeten.

Tommelein: ‘Ik heb met alle democratische partijen samengezeten om af te toetsen wat de wensen zijn. Ik weet nu al dat de N-VA niet met de sp.a wil en omgekeerd en dat Groen niet met de N-VA wil. En ik zeg duidelijk dat ik niet met de sp.a én Groen samen in een coalitie wil.’

Vande Lanotte: ‘Iemand die vandaag een voorakkoord tekent, neemt heel veel risico. De uitslag is zeer onvoorspelbaar. Het politieke landschap zal na 14 oktober veel meer verdeeld zijn. In veel steden gaat het moeilijk worden een coalitie te vormen. De partijen zullen niet kunnen kiezen. De coalities zullen door de bevolking worden opgedrongen. Partijen die niet met elkaar overweg kunnen, zullen worden gedwongen samen te gaan. En ik heb het dan niet alleen over Oostende.’

Schermvullende weergave ©Mediafin

Hoe komt dat?

Vande Lanotte: ‘We onderschatten wat er aan het gebeuren is. Er is enerzijds de sociale onrust. Mensen zijn bezorgd over hun pensioen, vragen zich af of ze wel genoeg zorg zullen krijgen als ze oud zijn. Daar komt de bezorgdheid over de migratie bij.’

Waarom wil de sp.a geen coalitie met de N-VA sluiten?

Vande Lanotte: ‘Omwille van hun manier van aan politiek doen. Ze hebben hier in Oostende een scène gemaakt omdat een middenveldvereniging lessen Arabisch wilde geven. Dat gebeurt ook in andere steden. Maar de N-VA heeft daar een heel spel van gemaakt, met als sensationeel hoogtepunt dat ik als jihadi op het internet verscheen.’

‘Weet je wat het resultaat zal zijn van de manier waarop de N-VA aan politiek doet? Ze trekt de sprint aan voor extreemrechts. Alles wat we de voorbije weken hebben gehoord van Jan Jambon en Theo Francken past in dat plaatje. Ze wilden per se hard communiceren om hun rechtse achterban te paaien. Maar dat maakt extreemrechts alleen maar groter. Dat is een historisch, democratisch falen van de N-VA. Ze heeft eerst extreemrechts klein gemaakt en nu maakt ze het weer groter.’