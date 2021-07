Tomorrowland trekt zelf stekker uit editie 2021

Het dancefestival Tomorrowland vindt dit jaar definitief niet plaats. De organisatie heeft geen zin in een juridische strijd met de gemeenten Boom en Rumst.

'Met pijn in het hart hebben we beslist de editie van dit jaar definitief te verplaatsen naar 2022', laat Tomorrowland weten in een persbericht. De burgemeesters van Boom en Rumst - beiden N-VA - hadden vorige week beslist het festival te annuleren omdat 'de epidemiologische en de veiligheidsrisico's te groot zijn'.

De organisatie had nochtans goede hoop dat het festival dit jaar veilig kon plaatsvinden. 'We zijn niet over één nacht ijs gegaan toen we onze vergunning hebben aangevraagd met onderbouwde dossiers. Overheden, experten in verschillende domeinen, een eigen covidteam en alle mogelijke instanties werden in de voorbije maanden gecontacteerd, opgericht en uitvoerig gesproken.'

Financiële klap

Hoewel de beslissing toch te annuleren 'een donderslag bij heldere hemel was', wil de organisatie ze niet aanvechten. 'Door onze lange samenwerking met de gemeenten Rumst en Boom willen we er geen juridische veldslag van maken. We respecteren het burgervaderschap van de burgemeesters.'

De financiële klap van de annulering is er niet minder om. 'Voor het tweede jaar op rij verliezen we bijna onze volledige jaaromzet. Niet alleen voor ons als organisatie is dat zwaar, maar ook voor de betrokken leveranciers, freelancers, artiesten en verenigingen die altijd gepassioneerd aan Tomorrowland meewerken.'

Begin deze week vond nog overleg plaats tussen de burgemeesters van Rumst en Boom en het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon. Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en de Antwerpse gouverneur Cathy Berx (CD&V) waren daarbij aanwezig. Ondanks 'constructief overleg' hielden de burgemeesters vast aan hun standpunt.

Voorschotten

Dat de Vlaamse regering doordrukte om het festival te laten plaatsvinden, heeft ook een financiële reden. Ze trok in februari 50 miljoen euro uit voor de festivalsector in de vorm van terugbetaalbare voorschotten.