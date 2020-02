'Toon Joodse clichés liever niet in de media'

Drie experts in antisemitisme roepen in een opiniestuk in De Morgen op om de beelden van carnavalswagens met Joodse karikaturen liever niet te gebruiken. De onderzoekers wijzen op de mogelijke gevaren van zulke karikaturen. 'Als onderzoekers over antisemitisme aan onze Vlaamse universiteiten moeten wij erop wijzen dat de in Aalst getoonde karikaturen (...) in het verleden hun gevaarlijk karakter hebben bewezen', schrijven de professoren Vivian Liska (UAntwerpen), Didier Pollefeyt (KU Leuven) en Klaas Smelik (UGent) in een opiniestuk. Liska is hoofd van het Instituut Joodse Studies, Pollefeyt is professor theologie en hoofd van het Centrum voor Vredesethiek, en Smelik is ereprofessor Hebreeuws Jodendom.

Anti-Joodse propaganda

De drie proffen roepen de nationale en internationale pers op om de beelden niet meer te gebruiken of toch op zijn minst te voorzien van de juiste historische duiding. 'Laat zien dat het gaat om een vervalsing van de werkelijkheid', zei professor Smelik nog in De Ochtend. 'Als je ze zo laat zien, zonder er bij te zeggen wat de gevolgen zijn geweest vroeger, dan ben je bezig met anti-Joodse propaganda', luidt het.

Een oproep tot censuur? Pollefeyt ontkent: 'Zoiets verbieden heeft weinig zin. Maar het is niet evident om deze beelden te gebruiken. Ze resoneren naar eeuwenoude karikaturen en ja, die zijn antisemitisch, in welke context je die ook plaatst.'