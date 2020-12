Tot eind februari code rood in hoger onderwijs

Afstandsonderwijs is al sinds eind oktober - met de invoering van code rood - de norm. Sinds 30 november is het wel mogelijk essentiële fysieke momenten te organiseren, zoals practica, stille studieplekken en campusmomenten voor studenten die daar nood aan hebben. De voorwaarde is wel dat maximaal 10 procent van de campuscapaciteit benut wordt.

Het is beter nog wat langer op de tanden te bijten, zodat we daarna duurzaam kunnen versoepelen.

'Veel studenten en docenten hoopten op een snellere versoepeling, maar we willen geen jojo', zegt Weyts. 'Als we te snel versoepelen, dan moeten we die versoepelingen waarschijnlijk snel weer terugschroeven. Het is beter nog wat langer op de tanden te bijten, zodat we daarna duurzaam kunnen versoepelen. De situatie is op dit moment nog altijd precair.'