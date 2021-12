Truiense burgemeester Heeren halfjaar geschorst voor voorkruipen bij vaccinatie

Veerle Heeren (CD&V) wordt zes maanden geschorst als burgemeester van Sint-Truiden. Dat ze zichzelf en enkele kennissen aan een vroegere coronaprik hielp, is 'een bewezen tuchtfeit'.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) meldt de schorsing donderdag in een persbericht. Somers wijst daarin op de voorbeeldfunctie van een burgemeester.

Veerle Heeren kwam in de lente onder vuur te liggen nadat gebleken was dat ze in maart al een vaccin kreeg, terwijl de 85-plussers toen aan de beurt waren. Ook haar zus, zoon, buren en kapper - 13 mensen in totaal - werden na haar tussenkomst ingeënt.

De burgemeester, die de feiten toegaf aan de gemeenteraad, sprak toen over een 'inschattingsfout' en zette in mei onder druk al tijdelijk een stap opzij. Maar dat volstond niet voor Somers, die eind mei aan de Limburgse gouverneur vroeg een tuchtonderzoek in te stellen.

Op basis van dat verslag, en het feit dat Heeren zelf de feiten erkende in de gemeenteraad, acht Somers het nu bewezen dat Heeren een 'grove nalatigheid' kan worden aangewreven. Die leidt tot een schorsing van zes maanden, die ingaat op 1 februari 2022.

Verzachtend en verzwarend

Daarbij wordt zowel met verzachtende als verzwarende omstandigheden rekening gehouden. In het voordeel van de burgemeester sprak dat de werking van het vaccinatiecentrum nog niet helemaal op punt stond, wat het aanspreken van reservelijsten voor vaccinatie bemoeilijkte.

De feiten gebeurden op een moment dat onze maatschappij zich in volle crisissituatie bevond en op een moment dat het vertrouwen van de burger in de overheid maximaal moest worden gewaarborgd. Bart Somers Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

Maar dat een burgemeester een voorbeeldfunctie uitoefent, is dan weer een verzwarende omstandigheid, aldus Somers. 'De feiten voltrokken zich op een moment dat onze maatschappij zich in volle crisissituatie bevond en op een moment dat het vertrouwen van de burger in de overheid maximaal moest worden gewaarborgd. Een burgemeester kan haar functie niet misbruiken om zichzelf en mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren.'