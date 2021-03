Tv-zender Vlaams Parlement lonkt naar toerisme en gastronomie

De wekelijkse plenaire vergadering in het Vlaams Parlement wordt live en integraal uitgezonden via vlaamsparlement.tv.

Vlaamsparlement.tv, de huiszender van het Vlaamse halfrond, krijgt extra budget. Opvallend is dat ook de focus breder getrokken wordt dan politiek alleen. 'Aandacht voor cultuur, toerisme en gastronomie en de geschiedenis van Vlaanderen moet centraal staan.'

Nog voor de paasvakantie schrijft het Vlaams Parlement een nieuwe aanbesteding uit voor het uitbaten van vlaamsparlement.tv, de eigen omroep. Momenteel staat de vzw Het Halfrond in voor de programma’s, maar eind dit jaar verloopt die concessie. Het budget van vlaamsparlement.tv, dat elke dag tussen de 40.000 en de 90.000 kijkers trekt, wordt opgetrokken van 450.000 euro per jaar naar 700.000 euro tegen 2024, zo melden de Mediahuis-kranten De Standaard en Het Nieuwsblad.

De zender van het Vlaams Parlement ontstond in 2005, toen nog onder de naam Actua TV, als een idee van journalist Ludwig Verduyn. Die was eerder onder meer hoofdredacteur van De Morgen en zit achter de miljonairsranking De Rijkste Belgen. De zender schonk aanvankelijk aandacht aan de politieke activiteiten van zowel het Vlaams Parlement, de Kamer, de Senaat als het Europees Parlement. In 2018 vernauwde de focus naar het Vlaams Parlement. Daarom veranderde de naam in vlaamsparlement.tv. Verduyn is nog steeds hoofdredacteur.

Actua-TV beperkte zich hoofdzakelijk tot politiek nieuws, dat in een carrousel wordt uitgezonden. Het aanbod bestond uit interviews en rechtstreekse verslagen vanuit het parlement of de partijbureaus. Ook de plenaire vergaderingen van het Vlaams Parlement op woensdag worden rechtstreeks en integraal uitgezonden.

Maar volgens Kris Hoflack, de communicatiedirecteur van het Vlaams Parlement, getuigt de huidige programmatie van 'weinig creativiteit'. Daarom wil Hoflack, die een verleden heeft als hoofdredacteur van het VRT- en VTM-nieuws, de focus van de zender verbreden. Daarbij moet 'de aandacht voor cultuur, toerisme en gastronomie en de geschiedenis van Vlaanderen' centraal staan. Tot de opties behoren onder meer boekbesprekingen, reportages over parlementsleden of kookprogramma's. Elke fractie zou naargelang de grootte een aandeel van de zendtijd krijgen dat ze zelf kunnen invullen.

Dit is geen kerntaak van een parlement. Bij bezuinigingen moeten we ook in eigen huis kijken. Maurits Vande Reyde Vlaams Parlementslid Open VLD

De concrete inhoud van de 'verbreding' is nog voer voor discussie in het Vlaams Parlement, maar de analyse en de voorstellen van Hoflack werden wel al goedgekeurd. Ook de bouw van een eigen debatstudio in het bezoekerscentrum kreeg groen licht.