Twee koepels stemmen niet in met onderwijshervorming

De nieuwe onderwijs-CAO trekt jaarlijks 188 miljoen extra uit voor de Vlaamse scholen. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de koepel voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG) ondertekenden de CAO niet.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stelde maandag de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor het onderwijs voor. Van de twee grote onderwijskoepels in Vlaanderen ondertekende enkel het katholiek onderwijs de CAO. Het Gemeenschapsonderwijs GO! verwerpt de hervorming, net als de koepel voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG).

De steen des aanstoots voor beide groepen is een maatregel die de macht van de vakbonden in de scholen versterkt. In de nieuwe CAO wordt 15 miljoen euro uitgetrokken om leerkrachten die ook vakbondsafgevaardigde zijn extra uren aan hun vakbondstaken te laten spenderen. Dat zijn uren waarin ze niet voor de klas kunnen staan.

'Als ik in tijden van hardnekkig lerarentekort tegen de directeurs van onze 26 scholengroepen moet zeggen 'we gaan 300 voltijdse leerkrachten wegsnijden', dragen ze mij buiten', zei Koen Pelleriaux, de nieuwe topman van het GO!-onderwijs, daarover eerder aan De Tijd. 'Er is geen onderhandelingsmarge om leraren vrij te stellen van lesuren. En dan druk ik me nog voorzichtig uit.'

Ook het OVSG wil niet weten van extra centen voor vakbondstaken. 'Op het moment dat er al een lerarentekort is, zou het equivalent van 300 leraren uit de klassen verdwijnen', klinkt het in een persbericht. 'Bovendien dreigen de al zwaar bevraagde directies er extra werk bovenop te krijgen omdat ze rechtstreeks aanspreekpunt zouden worden van de syndicaal afgevaardigde in hun school of academie.'