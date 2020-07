Tweede lockdown moet maatwerk worden

Als de pandemie herleeft, moet een nieuwe lockdown fijnmaziger zijn en kunnen de scholen pas in uiterste nood helemaal dicht. Dat adviseren experts aan de Vlaamse regering.

Lessen uit de lockdown

Daarin trekken ze ook lessen uit de lockdown van april. De rode draad is dat meer maatwerk nodig is en niet alles zomaar weer dicht kan.

Uit de quarantaine is gebleken dat kwetsbare groepen harder worden getroffen dan andere. Daarom pleiten de experts ervoor dat hulpverleners bij familiaal geweld makkelijker met slachtoffers contact kunnen houden en dat 'stoep- of wandelgesprekken' essentiële verplaatsingen zijn.

Mensen van de politie, OCMW's, CAW's en justitiemedewerkers moeten zelf contact kunnen leggen met families waar ze vrezen dat tijdens de quarantaine geweld wordt gepleegd of kinderen worden mishandeld. Ook Justitie moet daders nauwer kunnen opvolgen, ook in quarantaine, zodat er geen gevoel van straffeloosheid ontstaat.

Scholen

Dezelfde logica geldt voor de scholen, die pas in uiterste nood dicht mogen. Als de schoolbus een gevaar is voor de verspreiding van het virus, is het beter alternatief vervoer te organiseren dan de school te sluiten.